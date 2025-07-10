Macron ve Starmer'den İsrail'i kızdıracak sözler: "Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerek!"

İsrail'in soykırımı altındaki Filistin'in tanınması için Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İngiltere Başbakanı Starmer'dan çarpıcı bir açıklamalar geldi. Macron, "Filistin devletini tanımak için seslerimizi birleştirmemiz gerek" derken, Starmer iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Macron ve Starmer Filistin devletinin tanınması gerektiğini söyledi.

FİLİSTİN'İ TANIMAK BARIŞ İÇİN TEK YOL

Macron, "Filistin devletini tanımak ve barış perspektifiyle uyumlu tek yol olan bu siyasi dinamiği başlatmak için Paris'te, Londra'da ve diğer her yerde seslerimizi birleştirmemiz gerektiğine inanıyorum." diyerek, iki devletli siyasi çözüme inandığını vurguladı.

Bu çözümün bölgedeki güvenliğin temelini oluşturacağını savunan Macron, iki devletli çözümün ayrıca İsrail'in komşularıyla barış içinde yaşamasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİL'İN SALDIRILARI SON BULMALI

Bölgede ateşkesin sağlanması, barış yolunun bulunması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulunduklarını ifade eden Macron, şöyle devam etti:

"Birlikte Gazze'de ateşkesin sağlanması ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulunduk. Bu esirlerin ve Gazzelilerin ızdırabının sona ermesi için acilen bu gerekiyor. Sonu ve stratejisi olmayan bir savaşın devam etmesi, bölge ve ortak güvenliğimiz için ciddi bir risk teşkil ediyor."

Macron, Starmer'le Ukrayna konusunun yanı sıra Orta Doğu hakkındaki yaklaşımlarının da benzer olduğunu dile getirdi.

GAZZE'DEKİ DURUM KABUL EDİLEMEZ

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Starmer, Gazze'de yaşananlara ilişkin, "Gazze'deki durum tamamen kabul edilemez. Ateşkese, şu an yapılmayan bir şey olan yardımların hızla girişine ve esirlerin salıverilmesine ihtiyacımız var. Bunu sağlamalıyız." diye konuştu.

İşçi Partisi ve hükümetinin uzun zamandır barışa katkı sağlayacak bir sürecin parçası olarak Filistin devletini tanımayı savunduğunun altını çizen Starmer, "Bizim pozisyonumuz hala aynı. İki devletli çözüm olmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barış ihtimalinin olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Starmer, şu noktada odaklarının diplomasi ve yardımların girişine imkan sağlayacak ateşkesin sağlanması olduğunu aktardı.