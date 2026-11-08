Macron'un gizli kaçış planı ortaya çıktı! Elysee Sarayı basılırsa nereye sığınacak?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, protestocuların Elysee Sarayı'nı basması ihtimaline karşı Paris dışında gizli bir sığınağı bulunduğu öne sürüldü. İngiliz basınına göre Fransız istihbaratı, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kitlesel ayaklanma, sabotaj ve siber saldırı senaryolarına hazırlanıyor. Yeni bir kitapta, parlamentoyu korumak için özel kuvvetlerin konuşlandırılmasına yönelik planlar da anlatıldı.

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İngiliz basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un protestocuların Elysee Sarayı'nı basması ihtimaline karşı Paris dışında gizli bir sığınağı bulunduğunu yazdı.

İddiaya göre Fransız istihbaratı, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanabilecek ayaklanmalara karşı hazırlık yapıyor.

Araştırmacı gazeteciler Pierre Gastineau, Antoine Izambard ve Franck Renaud tarafından kaleme alınan "La Nouvelle Armée des Ombres" (Yeni Gölgeler Ordusu) adlı kitapta, Fransız güvenlik ve istihbarat birimlerinin muhtemel iç karışıklıklara karşı hazırlıkları anlatıldı.

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MACRON İÇİN GİZLİ SIĞINAK PLANI

Kitaptan Fransız L'Express dergisinde yayımlanan bölümlere göre tahliye planının hazırlanmasında 2018 yılında başlayan Sarı Yelekliler protestoları etkili oldu.

Macron'un Le Puy-en-Velay kentini ziyareti sırasında öfkeli protestocularla karşı karşıya kalması, güvenlik birimlerini cumhurbaşkanının tahliyesine yönelik yeni önlemler üzerinde çalışmaya yöneltti.

Kitabın yazarlarından biri, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada o dönemi "Hükümet titredi" sözleriyle anlattı.

Yetkililer, Fransa'da bir hükümetin düşmesine yol açan Şubat 1934 olaylarını da dikkate alarak Elysee Sarayı için tahliye senaryolarını değerlendirmeye aldı.

2027 SEÇİMLERİ ÖNCESİ AYAKLANMA SENARYOSU

Kitapta, Fransız güvenlik birimlerinin 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanabilecek sokak olaylarına karşı hazırlık yaptığı öne sürüldü.

İstihbarat yetkilileri, Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinin seçim zaferi kazanması halinde radikal sol grupların, banliyölerdeki gençlerin ve bazı kırsal kesim gruplarının sonuçlara karşı sokaklara çıkabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

Kitapta bu ihtimal, seçimlerin ardından sokakta yaşanabilecek bir "üçüncü tur" olarak tasvir edildi.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon'un kazanması halinde ise polis teşkilatı içerisinde pasif direniş yaşanabileceği senaryosunun ele alındığı yazıldı.

Macron'un gizli kaçış planı ortaya çıktı! Elysee Sarayı basılırsa nereye sığınacak?

FRANSIZ İSTİHBARATINDAN GİZLİ TATBİKATLAR

Kitabın yazarlarına konuşan üst düzey kaynaklara göre Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, muhtemel bir ayaklanmaya karşı birden fazla hazırlık toplantısı düzenledi.

Fransa'nın dış istihbarat teşkilatı DGSE, seçimlere dış müdahale senaryoları üzerinde çalıştı.

Paris polisi ise büyük bir siber saldırı durumunda iletişim sistemlerinin devre dışı kalması ihtimaline karşı tatbikat yaptı.

Bu kapsamda güvenlik birimleri, şifreli akıllı telefonları kullanmadan bir gün boyunca operasyon yürütme provası gerçekleştirdi.

500 BİNDEN FAZLA KİŞİ SOKAĞA ÇIKTI

Kitapta, Fransız istihbaratının ülkedeki protestoların büyüklüğünü tahmin etmekte zorlandığı da anlatıldı.

Güvenlik birimleri, 17 Ekim'de düzenlenen gösterilere 60 bin ila 150 bin kişinin katılmasını beklerken protestocuların sayısı 500 bini aştı.

Yazarlara konuşan üst düzey bir istihbarat yetkilisinin, nisan ayından itibaren artan akaryakıt fiyatları ve Sarı Yelekliler döneminden kalan toplumsal öfke nedeniyle büyük bir ayaklanma yaşanabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

PARLAMENTOYA ÖZEL KUVVET GÖNDERME PLANI

Kitaptaki bir başka iddiaya göre Fransız özel kuvvetleri, silahlı bir ayaklanma yaşanması halinde parlamentonun korunması için asker konuşlandırılmasını içeren senaryoları inceledi.

13. Paraşütlü Dragoon Alayı'nda görev yapmış eski bir subay, söz konusu acil durum planları hakkında bilgi verdi.

Aynı alayın bazı subaylarının 1961 yılında Cezayir'in bağımsızlığı nedeniyle Charles de Gaulle yönetimine karşı düzenlenen başarısız askeri darbe girişimini desteklemiş olması da kitapta ele alındı.

RUSYA VE CEZAYİR SENARYOSU DA MASADA

Kitapta yalnızca Fransa içindeki karışıklıkların değil, Avrupa genelinde yaşanabilecek krizler de ele alındı.

Geçen yıl düzenlenen bir tatbikatta Avrupa Birliği Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı Frontex ile Fransız ve Belçikalı güvenlik birimleri ortak bir kriz senaryosu üzerinde çalıştı.

Tatbikatta Rusya'nın gölge filosu, Cezayir'de meydana geldiği varsayılan bir nükleer kaza ve eş zamanlı siber saldırılar incelendi.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNİN GİZLİ AĞLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yazarlar, Fransız istihbaratının Soğuk Savaş döneminde kurulan gizli direniş ağlarının bazı unsurlarını yeniden canlandırma fikrini de değerlendirdiğini yazdı.

Kitaba göre geçmişte Fransız devletinin çökmesi ihtimaline karşı direniş faaliyetlerini finanse etmek amacıyla gizli bir istihbarat fonu oluşturulmuştu.

Bu fonun varlıkları arasında Saygon'da bir genelev, Fas'ta oteller ve Karayipler'de bir dalış kulübü bulunuyordu.

ESKİ KOMUTANDAN ASKER UYARISI

Fransız güvenlik birimlerinin hazırlıkları tartışılırken eski bir özel kuvvetler komutanı, ülke içindeki olaylara müdahale için asker konuşlandırılmasına karşı çıktı.

Eski komutan, en büyük korkusunu "Prens'in bundan tat alması ihtimali" diyerek anlattı.

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