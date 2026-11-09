ABD tarafından yakalanarak New York'ta cezaevine gönderilen eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun hapishane hayatına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Günlerinin büyük bölümünü kutsal kitaplarla geçiren Maduro, farklı dinlerin temsilcileriyle görüşmeye başladı.

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ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği operasyonla yakalanan eski Devlet Başkanı Nicolas Maduro, aylardır New York'un Brooklyn bölgesindeki Metropolitan Gözetim Merkezi'nde tutuluyor.

Uyuşturucu kaçakçılığına ilişkin suçlamalarla yargılanmayı bekleyen 63 yaşındaki Maduro'nun cezaevindeki yaşamı değişti.

İktidarda olduğu dönemde siyasi ve diplomatik krizlerle gündeme gelen Maduro, hapishanede zamanının büyük bölümünü kutsal ve felsefi kitaplara ayırmaya başladı.

Venezuela'nın eski lideri Maduro hapishanede Kur'an okumaya başladı!

HAPİSHANEDE KUR'AN VE İNCİL OKUYOR

New York Times'ın (NYT) Maduro'nun cezaevindeki koşullarını bilen altı kişiyle görüşerek hazırladığı habere göre eski Venezuela lideri, hapishanede İncil ve Kur'an okumaya başladı.

Maduro, aralarında bir papaz ve hahamın da bulunduğu farklı dinlerin görevlileriyle görüşmeler yaptı. Özellikle Yahudiliğe ilgi göstermesi, eski devlet başkanının cezaevindeki yaşamına ilişkin öne çıkan ayrıntılardan biri oldu.

Maduro daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Sefarad Yahudisi kökleri bulunduğunu ve atalarının Hollanda Antilleri'nden Venezuela'ya göç ettiğini anlatmıştı. Ancak yakın çevresine göre yakalanmadan önce Yahudiliğe özel bir ilgi göstermiyordu.

Venezuela'nın eski lideri Maduro hapishanede Kur'an okumaya başladı!

CEZAEVİNDE KİLO VERDİ

Daha önce Paleo diyeti uygulayan eski devlet başkanı, cezaevinde önemli ölçüde kilo verdi. Hapishanedeki yemeklerin kalitesinden şikayet eden Maduro, son aylarda eskisine göre daha zayıf.

Yaklaşık 1.300 mahkumun bulunduğu Metropolitan Gözetim Merkezi, uzun süredir personel eksikliği ve şiddet olaylarıyla da gündeme geliyor.

Maduro, Sean Combs, Sam Bankman-Fried ve Luigi Mangione gibi tanınmış tutukluların da bulunduğu bir bölümde kalıyor.

Venezuela'nın eski lideri Maduro hapishanede Kur'an okumaya başladı!

EŞİNİN SAĞLIK DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Maduro ile birlikte yakalanan 70 yaşındaki eşi Cilia Flores de aynı cezaevinde tutuluyor. Ancak Flores, eşinden farklı olarak genel mahkûm nüfusunun bulunduğu bölümde kalıyor.

Mahkeme belgelerine göre Flores, ocak ayında yakalandığında rahim ameliyatının ardından iyileşme sürecindeydi. Cezaevinde iki dişini kaybetti ve yaklaşık 11 kilogramdan fazla zayıfladı.

Göğüs ağrıları nedeniyle nitrogliserin reçete edilen Flores, üç ay boyunca hücre hapsinde kaldı.

Genel koğuşa alındıktan sonra mahkumlar arasında çıkan bir kavgada kullanılan biber gazından etkilendi.

Avukatları, Flores'in temmuz ayında hafif bir kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşünüyor. Geceleri yalnızca üç ila dört saat uyuyabilen Flores'in tahliye talebi ise mahkeme tarafından reddedildi.

GELECEK YIL HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Maduro ve eşi, binlerce ton kokainin ABD'ye taşınmasını kolaylaştırmakla ilgili suçlamaların da bulunduğu bir dava kapsamında yargılanmayı bekliyor.

Her iki isim de haklarındaki suçlamaları reddedmişti.

Eski Venezuela liderinin yargılamasının 2027 yılında başlaması bekleniyor.

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