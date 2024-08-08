Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması! Başka uygulamalar tavsiye etti

Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması! Başka uygulamalar tavsiye etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Maduro&#039;dan WhatsApp&#039;a &#039;casusluk&#039; suçlaması! Başka uygulamalar tavsiye etti

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Whatsapp'ı 'casuslukla' suçladı ve halka 'başka uygulamalara geçin' tavsiyesinde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek uygulamayı telefonundan dün canlı yayında silmişti.

Çok konuşulan ve dünyanın gündemine oturan hamle sonrası Maduro'dan yeni bir açıklama daha geldi. Maduro, WhatsApp'ın bir 'casusluk' sistemi olduğunu belirtti ve halka 'diğer uygulamalara geçin' tavsiyesinde bulundu.

"UYGULAMA, PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor" dedi.

Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dilekçe komisyonuna şaşırtan talepler: Toplu taşıma ücreti ağırlığa göre olsun
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fransa'nın Dilan Polat'ı! Fenomende ne ararsan var: Hırsızlık, çetecilik, adam kaçırma... - DünyaFransa'nın Dilan Polat'ı! Ne ararsan varDünya, her suçu işleyen İsrail'e sessiz! Katliam demeniz için daha ne kaldı? - Dünya'Katliam' demeniz için daha ne kaldı?ABD'de 40 yıldır başkanlık seçimlerini bilen Allan Lichtman'den, Trump ve Kamala Harris yorumu - DünyaTrump mı avantajlı, Harris mi?Yemen'deki sel felaketinde onlarca kişi hayatını kaybetti - DünyaYemen'i sel vurdu! Onlarca kişi öldüTaylor Swift'in konserleri iptal edildi! Terör saldırısı planı doğrulandı - DünyaTaylor Swift'in konserleri iptal edildi!Türkiye, haftalarca susuz kalan Kosovalıların imdadına yetişti - DünyaVefalı Türk geldi yine! Haftalarca susuz kaldılar
Sonraki Haber Yükleniyor...