Maduro'dan WhatsApp'a 'casusluk' suçlaması! Başka uygulamalar tavsiye etti

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Whatsapp'ı 'casuslukla' suçladı ve halka 'başka uygulamalara geçin' tavsiyesinde bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek uygulamayı telefonundan dün canlı yayında silmişti.

Çok konuşulan ve dünyanın gündemine oturan hamle sonrası Maduro'dan yeni bir açıklama daha geldi. Maduro, WhatsApp'ın bir 'casusluk' sistemi olduğunu belirtti ve halka 'diğer uygulamalara geçin' tavsiyesinde bulundu.

"UYGULAMA, PSİKOLOJİK BİR SAVAŞ YÜRÜTÜYOR"

Maduro, "WhatsApp, Venezuela'da sahip olduğu listeyi casusluk faaliyetleri için Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına teslim etti. Bu sosyal uygulama, psikolojik bir savaş yürütüyor. Darbe ve şiddet lehine konuşmayan sosyal liderleri, askerleri, polisleri, sanatçıları ve sporcuları tehdit ediyor" dedi.

Venezuelalılara, WeChat ve Telegram uygulamalarını tavsiye eden Maduro, "İnsanlara gönüllü olarak WhatsApp'tan çıkmalarını ve diğer ağlara geçmesi çağrısında bulundum" ifadelerini kullandı.