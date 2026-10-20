Bilim dünyasının en büyük sırlarından biri olan Mars'ın uydularının kökenini çözmek için JAXA öncülüğünde tarihi bir uzay misyonu başlatıldı. H3 roketiyle fırlatılan MMX uzay aracı, Phobos'tan alacağı 10 gramlık kaya ve toprak örneğini 2031'de Avustralya'ya indirecek.

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Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) öncülüğünde geliştirilen Mars Moons Exploration (MMX) uzay aracı, H3 roketiyle Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uzay aracının Ağustos 2027'de Mars yörüngesine ulaşması, ardından gezegenin iki uydusundan biri olan Phobos'u ayrıntılı biçimde incelemesi planlanıyor.

Mars'tan gelecek 10 gramda ne saklı? Tarihi yolculuk başladı

DÜNYA'YA 10 GRAMLIK GİZEMLİ MADDE GETİRİLECEK

MMX görevinin en önemli aşaması, Phobos'un yüzeyinden en az 10 gram toprak ve kaya örneği toplamak olacak.

Bilim insanları, örneklerin 2031 yılında Dünya'ya ulaşmasını hedefliyor. Getirilecek maddeler laboratuvarlarda incelenerek Mars'ın uydularının nasıl oluştuğuna ilişkin sorulara cevap aranacak.

Mars'tan gelecek 10 gramda ne saklı? Tarihi yolculuk başladı

MARS'IN UYDULARI NEREDEN GELDİ?

Bilim insanları, Phobos ve Deimos'un kökenine ilişkin iki temel ihtimal üzerinde duruyor.

İlk ihtimale göre uydular, Mars'ın büyük bir gök cismiyle çarpışmasının ardından ortaya çıkan enkazdan oluştu.

Diğer beklenti ise iki uydunun Mars'ın kütleçekimine yakalanmış asteroitler olduğu yönünde.

Phobos'tan getirilecek örneklerin, hangi senaryonun daha güçlü olduğunu belirlemeye yardımcı olması bekleniyor.

UZAY PATATESİNE ROBOT İNDİRECEKLER

Yaklaşık 20 kilometre çapındaki Phobos, düzensiz şekli nedeniyle uzay patatesine benzetiliyor.

MMX, Fransız ve Alman uzay kurumlarının geliştirdiği Idefix adlı küçük keşif aracını Phobos'un yüzeyine indirecek. Keşif aracının yüzeyi incelemesinin ardından ana uzay aracı örnek toplama operasyonuna hazırlanacak.

TARİHİ DÖNÜŞ 2031'DE

Beş yıl sürmesi planlanan görevin son aşamasında örnekleri taşıyan kapsül Dünya'ya gönderilecek.

Kapsülün Avustralya'ya iniş yapması ve Phobos'tan getirilen örneklerin bilim insanlarına ulaştırılması hedefleniyor.

Görev başarıyla tamamlanırsa Mars'ın uydularından ilk kez Dünya'ya örnek getirilmiş olacak.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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