Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanan bir kişi, Alman bayrağını indirerek yerine büyük bir Filistin bayrağı astı. Olayı cep telefonlarıyla kaydeden iki kişiyle birlikte üç şüpheli gözaltına alındı.

Kaydet
|

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

ALMAN BAYRAĞINI İNDİRİP FİLİSTİN BAYRAĞI ASTILAR

Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini ifade etti.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar
Başlık ResmiMeclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Üç kişinin gözaltına alındığını aktaran Halweg, bu kişilerin göçmen kökenine işaret eden belirgin bir geçmişlerinin bulunmadığını ve Alman vatandaşı olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirten Halweg, 27 yaşındaki şüphelinin eylemini Filistin'e dayanışma amacıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar
Başlık ResmiMeclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Sözcü Halweg ayrıca, bu nedenle olayın ayrıca toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali kapsamında da değerlendirildiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, 27 yaşındaki kişinin Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanarak önce Alman bayrağını çıkartıp yerine Filistin bayrağını astığı görülüyor.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar
Başlık ResmiMeclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, şüpheliyi ve Filistin bayrağını indirmek için merdivenli araç kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş
SAĞLIK

Kas yapmak isterken ölümden döndü! Bağırsaklarından çıkan doktorları bile şaşırttı: Günde 15 tane yiyormuş
Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.