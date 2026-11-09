Almanya'nın başkenti Berlin'de Federal Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanan bir kişi, Alman bayrağını indirerek yerine büyük bir Filistin bayrağı astı. Olayı cep telefonlarıyla kaydeden iki kişiyle birlikte üç şüpheli gözaltına alındı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Federal Meclisin (Bundestag) önünde asılı bulunan Almanya bayrağı indirilerek yerine büyük bir Filistin bayrağı asıldı.

ALMAN BAYRAĞINI İNDİRİP FİLİSTİN BAYRAĞI ASTILAR

Polis sözcüsü Martin Halweg, Alman medyasına yaptığı açıklamada, Meclis binası önünde bulunan üç eylemciden birinin direğe tırmandıktan sonra Alman bayrağını indirerek Filistin bayrağını astığını, diğer iki kişinin de bunu cep telefonlarıyla kaydettiğini ifade etti.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Üç kişinin gözaltına alındığını aktaran Halweg, bu kişilerin göçmen kökenine işaret eden belirgin bir geçmişlerinin bulunmadığını ve Alman vatandaşı olduklarını bildirdi.

Olayla ilgili devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması şüphesiyle soruşturma başlatıldığını belirten Halweg, 27 yaşındaki şüphelinin eylemini Filistin'e dayanışma amacıyla yaptığını söylediğini aktardı.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Sözcü Halweg ayrıca, bu nedenle olayın ayrıca toplanma hakkına ilişkin düzenlemelerin ihlali kapsamında da değerlendirildiğini dile getirdi.

Sosyal medyadaki görüntülerde, 27 yaşındaki kişinin Meclis binası önündeki bayrak direğine tırmanarak önce Alman bayrağını çıkartıp yerine Filistin bayrağını astığı görülüyor.

Meclis binası önünde dikkat çeken eylem! Alman bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astılar

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, şüpheliyi ve Filistin bayrağını indirmek için merdivenli araç kullandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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