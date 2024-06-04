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Meksika'daki seçimlerde kan aktı! Kadın belediye başkanı öldürüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meksika&#039;daki seçimlerde kan aktı! Kadın belediye başkanı öldürüldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meksika’da Claudia Sheinbaum'un ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı seçilmesinden bir gün sonra batıdaki Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa'ya silahlı saldırı düzenlendi. Başkan olay yerinde hayatını kaybederken eyaletten kınama mesajı geldi.

Meksika Ulusal Seçim Enstitüsü (INE) sandıkların yüzde 82'sinin açıldığını açıkladı. Buna göre, oyların yüzde 58,84'ünü alan Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) kadın adayı ve eski Meksiko Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, "açık" ara seçimi kazandı. Claudia Sheinbaum ilk kadın devlet başkanı olurken Cotija şehrinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa'nın öldürüldüğü kaydedildi.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA VURULDU

Ulusal basındaki haberlere göre, Cotija kentinin kadın Belediye Başkanı Yolanda Sanchez Figueroa, sokak ortasında silahla vurularak hayatını kaybetti.

Meksika'da olaylı seçim sonucu! Kadın belediye başkanı öldürüldü - 1. Resim

Michoacan eyaleti İçişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada, Figueroa’nın öldürülmesi kınandı.

Yetkililer, suikast ile ilgili ayrıntı vermedi. Katil zanlılarını yakalamak için soruşturma başlatıldı.

2021’de belediye başkanı seçilen Figueroa, Facebook profilinde “Cojita’yı yaşamak için daha uygun bir hale getirme konusunda arzuluyum” demişti.

Meksika'da olaylı seçim sonucu! Kadın belediye başkanı öldürüldü - 2. Resim

KAÇIRILMIŞTI

Figueroa, Eylül 2023’te Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde bir alışveriş merkezinden kaçırılmış ve 3 gün sonra bulunmuştu.

Meksika'da 2 Haziran'da yeni devlet başkanını belirlemek için seçimler yapılmıştı. Dün açıklanan sonuçlara göre, Claudia Sheinbaum, seçimleri kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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