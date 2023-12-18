Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Der Spigel'e kapak oldu: "Ana oteline sığındı"

18 Aralık 2023 11:33 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:52

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajda İstanbul'daki kira artışına dikkat çekmesi dünya basınında da yer buldu.

Merkez Bankası Başkanı Erkan röportajında, “İstanbul Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” demişti.

"ANA OTELİNE SIĞINDI"

Alman dergisi Der Spigel'de yer alan "Türk Merkez Bankası başkanı ailesinin yanına geri dönüyor" başlıklı haberde; İstanbul metropolünde konut kiralarındaki büyük artış nedeniyle Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın mega kentte ev bulamadığı için annesinin evine yerleşmesine vurgu yapıldı. Haberde "Merkez Bankası'nın yeni başkanı da konut sıkıntısından etkilenerek Mama Oteli'ne sığındı" ifadelerine yer verildi.

Haberde, "Türkiye metropolünde İstanbul'daki kira piyasası, ülkenin en güçlü bankacısı için bile çok fazla. 44 yaşındaki Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'İstanbul'da kalacak yer bulamadık, kiralar korkunç derecede fazla' diyerek haziran ayından bu yana tekrar ailesinin yanına taşındı" denildi.

Erkan'ın röportajında "İstanbul'un Manhattan'dan daha pahalı hale gelmesi mümkün mü?" diye sormasına da dikkat çekilerek, Erkan'ın 20 yıldır ABD'de yaşadığına ve burada Goldman Sachs gibi bankalarda yönetici pozisyonunda çalıştığına yer verildi.