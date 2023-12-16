TCMB Başkanı Erkan'dan kira değerlendirmesi! "Ev bulamadık, annemlerin yanında kalıyoruz"

16 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 09:55

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, olumlu ekonomik gelişmeler artarak devam ederken, enflasyon ve kira fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, "Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak" dedi.

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Erkan, "Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise yüzde 14" değerlendirmesinde bulundu.

"SIK SIK MARKET ZİYARETİ YAPIYORUM"

Sık sık market ziyareti yaptığını, markette patates, kırmızı et ve süt fiyatlarına baktığını belirten Erkan, "Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" ifadelerini kullandı.

"KİRALARDA TÜRKİYE'YE ÖZGÜ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU"

Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi Büyükşehirlerde yaşanan kira sorununa da değinen TCMB Başkanı, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA EV BULAMADIK, ANNEMLERE YERLEŞTİK"

Ev ve gıdanın çok önemli konular olduğuna dikkat çeken Erkan, "Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" dedi.

Erkan, parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini, bir süre bunun korunması gerektiğini de sözlerine ekledi.