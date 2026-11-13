Microsoft'un dünya genelinde kullanılan Outlook, Teams, Copilot ve Microsoft 365 hizmetlerinde büyük çaplı erişim sorunları yaşandı. 11 saati aşan kesinti binlerce kullanıcıyı etkilerken, OpenAI ve Anthropic'in Microsoft 365 bağlantıları üzerinden çalışan yapay zeka araçlarında da aksaklıklar meydana geldi. Microsoft, sorunun sunuculardaki aşırı yüklenmeden kaynaklandığını açıklayarak sistemleri yeniden çalışır hale getirmek için müdahale başlattı.

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ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un hizmetlerinde yaşanan küresel kesinti, binlerce kullanıcının e-posta hesaplarına ve iş uygulamalarına erişmesini engelledi. Outlook, Microsoft 365 ve Copilot'ta yaşanan sorunlar 11 saati aşarken, Teams'in bazı özellikleri de kesintiden etkilendi.

BİNLERCE KULLANICIDAN ŞİKAYET YAĞDI

İnternet hizmetlerindeki sorunları takip eden Downdetector verilerine göre, Outlook'a ilişkin kesinti bildirimleri cuma günü saat 01.30 sıralarında 138 bini aştı.

Saat 04.30 itibarıyla şikayet sayısı yaklaşık 34 bin 490'a gerilese de kullanıcıların bir bölümü hizmetlere erişmekte zorlanmaya devam etti.

Özellikle e-posta gönderimi, gelen kutusuna erişim ve Microsoft 365 uygulamalarının yüklenmesi sırasında sorunlar yaşandı.

Dünya genelinde yapay zeka araçları ve e-postalar kilitlendi: Microsoft çöktü, 11 saat sonra açıklama geldi

MICROSOFT ARIZANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Microsoft, yaptığı incelemelerde sorunun sunucuların güvenli bağlantı kurmasını sağlayan bir işlemden kaynaklandığını tespit etti.

Şirketin açıklamasına göre, söz konusu işlem aşırı yüklendi ve bazı sunucular gelen talepleri karşılayamaz hale geldi.

Microsoft, kesintinin genel internet trafiğindeki artıştan değil, talepleri karşılayabilecek durumda olan sunucu sayısının azalmasından kaynaklandığını duyurdu.

Bir şirket sözcüsü, "Kullanıcıların Microsoft 365 hizmetlerinde, öncelikle Exchange Online ile ilgili sorunlar yaşadığının farkındayız ve bildirimleri inceliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dünya genelinde yapay zeka araçları ve e-postalar kilitlendi: Microsoft çöktü, 11 saat sonra açıklama geldi

SUNUCULAR YENİDEN DEVREYE ALINIYOR

Microsoft, kesintiyi gidermek için sunucu kapasitesini artırmaya ve sistemlerdeki yükü azaltmaya başladı.

Şirket, bazı sunucularda yapılandırma değişiklikleri yaparken kesintinin başladığı döneme denk gelen bir ağ güncellemesini de geri alma kararı aldı.

Sorunlu sunucuların yeniden çalışmasını sağlamak amacıyla bazı bölgelerde bağlantı trafiği geçici olarak sınırlandırıldı.

Microsoft, sunucuların kararlı çalıştığından emin olduktan sonra bağlantıların kademeli olarak yeniden açılacağını açıkladı.

Şirket, "Uygulanan değişikliklerin etkinliğini izlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulunarak gerektiğinde ek müdahaleler yapılacağını kaydetti.

Dünya genelinde yapay zeka araçları ve e-postalar kilitlendi: Microsoft çöktü, 11 saat sonra açıklama geldi

OUTLOOK, TEAMS VE COPILOT ETKİLENDİ

Outlook kullanıcıları e-posta gönderip almakta ve posta kutularına erişmekte zorlandı. Bazı e-postaların tesliminde gecikmeler yaşandı.

Microsoft 365 uygulamalarında son kullanılan dosyalara erişim sorunları görülürken, yönetim merkezindeki bazı sayfalar yüklenemedi.

Copilot kullanıcıları ise sohbet ekranını açmakta ve yapay zeka aracından cevap almakta güçlük çekti. E-posta, takvim ve dosyalara bağlı bazı özellikler de çalışmadı.

Teams'in temel mesajlaşma ve görüntülü toplantı hizmetleri büyük ölçüde çalışmaya devam etti. Ancak takvim, toplantı planlama ve Exchange Online bağlantısı gerektiren bazı sohbet özelliklerinde aksaklıklar yaşandı.

YAPAY ZEKA ŞİRKETLERİ DE ETKİLENDİ

Microsoft'un altyapısındaki sorun, OpenAI ve Anthropic tarafından kullanılan Microsoft 365 bağlayıcılarına da yansıdı.

Kesinti nedeniyle bu bağlantılar üzerinden e-posta, takvim ve dosya verilerine erişen yapay zeka özelliklerinde aksaklıklar meydana geldi.

HİZMETLER KADEMELİ OLARAK DÜZELİYOR

Microsoft, cuma günü saat 03.30 sıralarında yaptığı açıklamada etkilenen sunucuları yeniden devreye almak için çalışmaların sürdüğünü aktardı:

"Bazı sistemler normal çalışmaya başladı ancak bütün sunucular aynı hızda toparlanmadı. Teknik ekiplerin hizmetleri tamamen normale döndürmek için çalışmaları sürüyor."

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