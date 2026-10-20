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Milletvekillerinin özel bilgilerini hacklediler! 421 bin e-posta internete düştü

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Milletvekillerinin özel bilgilerini hacklediler! 421 bin e-posta internete düştü
Başlık ResmiMilletvekillerinin özel bilgilerini hacklediler! 421 bin e-posta internete düştü

Almanya'da muhalefet partisi Almanya için Alternatif'e (AfD) büyük bir siber saldırı düzenlendi. Partinin üst düzey yöneticilerine ait 421 bin 179 e-posta ve 281 gigabaytlık veri internete sızdırıldı. Eş Genel Başkan Alice Weidel ve Onursal Başkan Alexander Gauland'ın yazışmalarının yanı sıra kimlik belgeleri, banka hesap özetleri ve parti üyelerinin kişisel bilgileri de yayımlandı.

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Alman Bild gazetesinin Josef Forster, Julius Nieweler ve Hartmut Wagner imzalı özel haberine göre kimliği belirsiz bilgisayar korsanları, AfD'nin e-posta hesaplarını hedef aldı.

İnternette yayımlanan verilerin toplam 281 gigabayt büyüklüğünde olduğu ve 421 bin 179 e-posta içerdiği iddia edildi.

Milletvekillerinin özel bilgilerini hacklediler! 421 bin e-posta internete düştü
Başlık ResmiMilletvekillerinin özel bilgilerini hacklediler! 421 bin e-posta internete düştü

WEIDEL VE GAULAND'IN YAZIŞMALARI DA LİSTEDE

Sızıntının ardından bazı internet sitelerinde ele geçirildiği öne sürülen e-postaların yapay zekâyla hazırlanmış özetleri yayımlandı.

Yazışmaların gönderenleri arasında AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, partinin onursal başkanı Alexander Gauland ve AfD'li siyasetçi Leif-Erik Holm'un isimleri yer aldı.

Bild gazetesi, internette paylaşılan belgelerin bir bölümünü inceledi.

Ancak yayımlanan yazışmaların gerçekliği ve tamamının aynı siber saldırıyla bağlantılı olup olmadığı henüz doğrulanmadı.

KİMLİK BELGELERİ VE BANKA HESAPLARI DA SIZDIRILDI

İnternette yayımlanan dosyalar arasında AfD'nin Federal Meclis Grup Başkanvekili Markus Frohnmaier'e ait kimlik kartı fotoğrafı da bulundu.

Belgelerde başka kişilere ait kimlik fotoğrafları, faturalar, banka hesap özetleri ve çeşitli sertifikalar da yer aldı.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki AfD teşkilatlarına ait üyelik başvuru formları ve üye listeleri de yayımlanan veriler arasında tespit edildi.

Sızıntı, parti yöneticilerinin yanı sıra üyelerin kişisel bilgilerinin de açığa çıkmış olabileceği endişesini beraberinde getirdi.

AFD SALDIRIYI DOĞRULADI

AfD yönetimi, Bild gazetesine yaptığı açıklamada siber saldırının Eylül 2026'da gerçekleştiğini doğruladı.

Parti sözcüsü, "Eylül 2026'da partimizin bir barındırma hizmeti sağlayıcısına yönelik hacker saldırısı gerçekleşti. Bu saldırıda, birçoğu yıllardır kullanılmayan birkaç e-posta kutusunun bir kısmının yasa dışı olarak kopyalandığı anlaşılıyor" dedi.

Sözcü, saldırının kısa sürede durdurulduğunu ve etkilenen kullanıcıların bilgilendirildiğini açıkladı.

"GÜNCEL E-POSTA HESAPLARI ETKİLENMEDİ"

AfD yönetimi, partinin federal düzeyde kullanılan güncel e-posta hesaplarının saldırıdan etkilenmediğini öne sürdü.

İnternette yayımlanan belgelerin gerçek olup olmadığı ve bunların Eylül ayındaki saldırıda ele geçirilip geçirilmediği araştırılıyor.

Parti, sızdırıldığı iddia edilen 421 bin 179 e-postanın tamamının kendisine ait olduğunu doğrulamadı.

Siber saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliği ise henüz belirlenemedi.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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