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    • Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak'ta kritik temas!

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Milli Savunma Bakanı Güler&#039;den Irak&#039;ta kritik temas!
    Milli Savunma Bakanlığı, Irak, PKK, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ta kritik temaslarda bulundu. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’a giden Güler, bugün Erbil'e geçti. Güler, PKK terör örgütüyle mücadeleye yönelik önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

    Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’ı ziyaret etti. Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile başkent Bağdat’ta kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

    TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

    Irak'a dün başlayan ziyarette Güler, Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ve Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşit ile bir araya geldi. Güler, terörle mücadelede işbirliğinin önemine dikkat çekti. Sudani ise görüşmede, “Irak topraklarının saldırı için kullanılmasını önlemek amacıyla sınırda geniş çaplı güvenlik önlemeleri alındı” dedi.

    Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak'ta kritik temas!

    KALKINMA YOLU PROJESİ ÖNEMLİ

    Milli Savunma Bakanı Güler ise Başbakan Sudani'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Güler, Türkiye’nin Irak ile iş birliği ilişkilerini sürdürme arzusu dile getirerek terörle mücadele alanında güvenlik iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin stratejik Kalkınma Yol projesini önemsediğini kaydeden Güler, söz konusu projenin Irak, Türkiye ve komşu ülkelerin kalkınmasını ve refahını sağlayacak umut verici projelerden biri olduğuna dikkat çekti.

    Irak Cumhurbaşkanı Reşit, Türkiye'nin Filistin halkına desteğine ve yardımına övgüde bulundu.
    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Türkiye’nin Irak'ın güvenliği, istikrarı ve egemenliğini desteklediğini belirtti, iki dost halkın ortak çıkarlarını gözetecek şekilde çeşitli alanlarda iş birliği ve ortak koordinasyon ilişkilerinin güçlendirilmesini arzuladığını dile getirdi.

    BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

    Güler temasları kapsamında IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede terörle mücadele başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak'ta kritik temas!

    Bakan Güler, KDP Başkanı Mesud Barzani ile görüşmesinin ardından Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret etti. Bakan Güler, IKBY Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf Selim ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki savunma ve güvenlik konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Milli Savunma BakanlığıIrakPKK
    Haberler > Dünya > Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak'ta kritik temas!
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