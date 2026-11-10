Irak yönetimi, Basra'da düzenlenen dörtlü hazırlık turnuvasına katılacak İran Milli Futbol Takımı'nın doğrudan uçuş iznini iptal etti. İran kafilesi, Tahran'dan Abadan'a uçtuktan sonra Irak'a karayoluyla geçecek.

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İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Irak hükümetinin İran Milli Futbol Takımı'na daha önce verdiği doğrudan uçuş iznini iptal ettiğini duyurdu.

İRAN MİLLİ TAKIMI KARAYOLUYLA GİDECEK

Kararın ardından İran Milli Futbol Takımı'nın Tahran'dan uçakla Irak sınırındaki Abadan kentine gitmesi, buradan da karayoluyla Basra'ya geçmesi planlandı.

Basra'da 9-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen hazırlık turnuvasına İran, Irak, Lübnan ve Filistin milli takımları katılıyor.

Milli takım karayoluyla Basra'ya gidecek! Irak izin vermedi

ABD YAPTIRIMLARI SONRASI KISITLAMALAR

Bağdat yönetimi, ABD'nin İran hava yolu şirketlerine hizmet veren kuruluşları yaptırımlarla tehdit etmesinin ardından 23 Eylül'de İran uçuşlarına yönelik çeşitli kısıtlamalar uygulamıştı.

ABD'DEN IRAK'A İRAN TALİMATI! SAVAŞ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz günlerde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, ABD'nin Bağdat yönetimine İran ile arasındaki sınır kapılarının büyük bölümünün kapatılması yönünde resmî talepte bulunduğunu açıklamıştı.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Hüseyin, Washington yönetiminin Irak-İran sınırındaki kapılardan yalnızca ikisinin açık tutulmasını, diğerlerinin ise kapatılmasını istediğinden bahsetti.

SAVAŞ YENİDEN Mİ BAŞLAYACAK?

Trump'ın Irak Başbakanı Ali el-Zaidi ile görüşmesinde, İran'ı desteklemek amacıyla yeniden başlaması muhtemel bir savaşa katılmaları durumunda Irak'taki silahlı grupları ve liderlerini hedef alacaklarını söylediği aktarıldı.

Trump'ın ayrıca Bağdat yönetimine silahlı grupların silahlandırılmasının sınırlandırılması konusunda destek vermeye hazır olduklarını belirttiği, bu konuda geri adım atılmaması ve sürecin geciktirilmemesi gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Kaynaklar, Trump'ın silahların sınırlandırılması konusunda atılacak adımların ertelenmesi veya bu konuda geri adım atılması halinde Washington'ın El-Zaidi hükümetine verdiği desteği yeniden değerlendirebileceği uyarısında bulunduğunu kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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