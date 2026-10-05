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Dünya

Bebek bakımından ev temizliğine... Milyonlarca kişi kullanıyor! O ülkede ıslak mendile yasak geliyor! Tarih belli oldu

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Bebek bakımından ev temizliğine... Milyonlarca kişi kullanıyor! O ülkede ıslak mendile yasak geliyor! Tarih belli oldu
Başlık ResmiBebek bakımından ev temizliğine... Milyonlarca kişi kullanıyor! O ülkede ıslak mendile yasak geliyor! Tarih belli oldu "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Birleşik Krallık'ta plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendiller için yeni dönem başlıyor. Sırasıyla Galler, Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da uygulanacak yasakla birlikte bebek mendillerinden makyaj temizleme ürünlerine kadar birçok ürünün satışı ve tedariki kısıtlanacak.

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Birleşik Krallık'ta çevre kirliliğini azaltmak amacıyla plastik içeren tek kullanımlık ıslak mendillerin kullanımına yönelik kapsamlı bir yasak hayata geçiriliyor. Yasak, ülkenin dört bölgesinde farklı tarihlerde uygulanmaya başlayacak. Düzenlemeyle birlikte günlük hayatta sık kullanılan birçok ıslak mendilin plastik içeren türleri mağazalarda ve internet üzerinden satılamayacak.

KANALİZASYONLARIN TIKANMASINA YOL AÇABİLİYOR

Yeni düzenlemeyle, özellikle kanalizasyon sistemlerinde yaşanan tıkanıklıkların ve su kaynaklarındaki plastik kirliliğinin önüne geçmesi hedefleniyor. Plastik içeren mendiller, tuvalete atıldığında tuvalet kağıdı gibi kolayca parçalanmadığı için kanalizasyon sistemlerinde birikiyor. Yağ ve diğer atıklarla birleşen mendiller, zamanla büyük yığınlar oluşturarak kanalizasyon hatlarının tıkanmasına ve taşkınlara yol açabiliyor.

Milyonlarca kişi kullanıyor! Islak mendil kullanımına yasak geliyor! Tarih belli oldu
Başlık ResmiMilyonlarca kişi kullanıyor! Islak mendil kullanımına yasak geliyor! Tarih belli oldu

TARİHİ BELLİ OLDU

Yasaktan, bebek ve çocuk bakımında kullanılan mendiller, makyaj temizleme ve antibakteriyel el mendilleri, kişisel hijyen ürünleri, ev ve yüzey temizleme mendilleri ile tek kullanımlık ıslak paspas ürünleri etkilenecek. Plastik içeren bu ürünlerin belirlenen tarihlerden sonra satılması veya tedarik edilmesi yasaklanacak. Galler'de 18 Aralık 2026'da başlaması beklenen yasak, sırasıyla Kuzey İrlanda, İngiltere ve İskoçya'da yürürlüğe girecek.

Bebek bakımından ev temizliğine... Milyonlarca kişi kullanıyor! O ülkede ıslak mendile yasak geliyor! Tarih belli oldu
Başlık ResmiBebek bakımından ev temizliğine... Milyonlarca kişi kullanıyor! O ülkede ıslak mendile yasak geliyor! Tarih belli oldu

BAZI İSTİSNALAR BULUNUYOR

Ancak ıslak mendiller tamamen ortadan kalkmayacak. Plastik içermeyen, bambu ve bitki lifleri gibi biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerden üretilen alternatiflerin satışına devam edilebilecek. Ayrıca profesyonel tıbbi tedavi, endüstriyel üretim ve laboratuvar kullanımı gibi bazı alanlarda plastik içeren mendiller için istisnalar bulunacak. Eczanelerin de belirli sağlık ihtiyaçları bulunan kişilere bu ürünleri temin etmesine izin verilecek.

Hükümet, yaklaşan yasak öncesinde işletmelerden stoklarını gözden geçirmelerini istedi. Belirlenen tarihlerden sonra yasak kapsamındaki ürünleri satmaya devam eden işletmelerin ciddi para cezalarıyla karşılaşabileceği belirtiliyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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