Mısır’ın Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin batısındaki Giza kentinde petrol ürünleri taşıyan tankerde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının Giza kentinin El-Verrak bölgesindeki çevre yolunun üst kesiminde meydana geldiği bildirildi. Yangında ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Olay yerine 39 ambulansın sevk edildiği, yaralıların tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar’ın gelişmeleri yakından takip ettiği ve bölgedeki hastanelerin hazırlık seviyesinin yükseltilmesi talimatını verdiği aktarıldı.

EKİPLER SEFERBER EDİLDİ

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Mursi’nin yangının ardından yürütülen çalışmaları takip ettiği kaydedildi.

Mursi’nin, sosyal koruma yetkililerine Giza Sosyal Dayanışma Müdürlüğü ve Mısır Kızılayı ekipleriyle koordinasyon kurarak olay yerindeki vatandaşlara gerekli yardımın ulaştırılması talimatını verdiği bildirildi.

Devlet gazetesi El-Ehram’ın haberine göre, sivil savunma ekipleri yangını kontrol altına aldı. Güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, trafik ekipleri de yoğunluğu önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yolu trafiğe kapatarak araçları alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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