Mısır'da üçüncü Sisi dönemi

18 Aralık 2023 15:59 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 16:56

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ekonomik kriz ve Gazze Şeridi sınırındaki İsrail-Filistin savaşı gölgesinde sandığa giden Mısır'da, 3 gün süren oy verme işlemi tamamlandı. 3 adaya karşı yarışan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 2030'a kadar sürecek yeni dönem için üçüncü kez iktidara geldi.

Sisi'nin oyların yüzde 89,6'sını aldığını kaydeden Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44,7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66,8 olduğunu aktardı.

SİSİ'NİN CUMHURBAŞKANLIĞI SÜRECİ

Mursi'nin devrilmesi (2013): Muhammed Mursi, 2012'de yapılan demokratik seçimlerde Mısır'ın ilk demokratik olarak seçilmiş devlet başkanı oldu. Ancak Mursi'nin yönetimine karşı halk arasında artan hoşnutsuzluk, ekonomik sorunlar ve politik gerilimler, 2013 yılında geniş çaplı protestolara yol açtı.

Askeri darbe (2013): 3 Temmuz 2013'te, General Sisi liderliğindeki Mısır Silahlı Kuvvetleri, Mursi'yi devirdiğini açıkladı. Mursi'nin görevden alınması ve tutuklanmasının ardından ülkede çatışmalar ve protestolar yaşandı.

Sisi'nin başkanlık adaylığı (2014): Sisi, 2014 yılında Mısır'ın başkanı olmak için adaylığını açıkladı. Seçimler, Sisi'nin rakipsiz olarak seçimlere katıldığı bir atmosferde gerçekleşti.

2014 Başkanlık Seçimleri: Mayıs 2014'te yapılan seçimlerde Abdülfettah el-Sisi, Mısır'ın yeni devlet başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre Sisi, oyların büyük bir çoğunluğunu alarak resmi olarak göreve başladı.

2018 yılında yeniden seçilmesi: 2018'de yapılan seçimlerde Sisi, yeniden başkanlık için aday oldu ve büyük bir çoğunlukla seçimleri kazandı.