Mısır'dan Refah uyarısı, Kahire yönetimi ateşkes için 2 hafta süre tanıdı

Hamas-İsrail çatışmasında arabulucu olan Mısır'dan 'Refah' uyarısı geldi. Kahire yönetimi Hamas'ı iki hafta içinde İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda anlaşmaya varmasını istedi. Mısır aksi takdirde İsrail ordusunun yüz binlerce Gazzelinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacağı yönünde uyardı.

Filistin topraklarını işgal eden ve abluka altındaki Gazze'yi son 4 aydır karadan, havadan ve denizden vuran İsrail, Hamas ile ateşkesi net olarak reddettiğini duyurmuştu. İsrail, binlerce Filistinli sığınmacının yer aldığı Refah'a saldırı için harekete geçerken, Mısır'dan Hamas'a uyarı geldi. Kahire yönetimi, Hamas'a İsrail ile iki hafta içinde anlaşmaya varması gerektiğini belirtti.

MISIR HAMAS'A MÜHLET VERDİ

ABD merkezli The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması için arabulucu olan Mısır, Hamas'ı İsrail ile 2 hafta içinde anlaşmaya varması yönünde uyardı.

Kahire yönetimi, Hamas'ın 2 hafta içinde İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmaması durumunda İsrail ordusunun yüz binlerce Gazzelinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacağı yönünde uyarıda bulundu.

İSRAİL SALDIRIRSA 46 YILLIK BARIŞ ANLAŞMASI BOZULACAK

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırması durumunda Mısır, İsrail-Mısır barış anlaşmasını askıya alacağını Tel Aviv yönetimine bildirdi. İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail, kara saldırısı için Mısır'la görüşmeleri sürdürüyor. İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail’in Mısır sınırındaki Refah’a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin Kahire yönetimiyle diyalog halinde olduklarını belirtti. İsrail hükümetinin, Mısır'ın Refah saldırısına ilişkin hassasiyetlerini ciddiye aldığını savunan Regev, "Refah operasyonuna ilişkin Mısır'la bir diyalog sürüyordu, anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN BİNLERCE GAZZELİ'NİN SIĞINDIĞI REFAH'A SALDIRI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla birlikte 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail, Hamas ile ateşkesi net olarak reddettiğini duyurdu. Gazze'de 45'er günlük 3 aşamalı ateşkes ve esir takası planının Hamas tarafından kabul edildiğinin açıklanmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Birliklere Gazze'nin Refah'ına 'operasyona hazırlanma' emri verildi" diyerek bölgede tansiyonu bir kez daha yükseltti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.