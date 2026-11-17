Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, devlet demiryolu projesinden maddi çıkar sağladığı yönündeki suçlamaların ardından görevinden ayrılacağını açıkladı.

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Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, muhalefetin devlet demiryolu projesi üzerinden yönelttiği yolsuzluk suçlamalarının ardından görevinden ayrılma kararı aldı.

İSTİFA KARARI PARLAMENTONUN ONAYINI BEKLİYOR

Khurelsukh'un istifasının yürürlüğe girmesi için Devlet Büyük Khuralı olarak bilinen Moğolistan Parlamentosu'nun kararı kabul etmesi gerekiyor.

Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh istifa edeceğini açıkladı

MOĞOLİSTAN'DA SİYASİ KRİZ

2021 yılında cumhurbaşkanlığı görevine gelen Khurelsukh'un partisi Moğolistan Halk Partisi, son yıllarda iç çekişmelerle karşı karşıya kaldı.

Ülkede dokuz ay içerisinde üç farklı başbakan görev yaptı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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