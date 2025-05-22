Moskova uçuşları yeniden durdurdu! Peş peşe misilleme saldırıları geldi

Ukrayna’nın Ryazan’daki petrol rafinerisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından, Rusya’dan sert karşılık geldi. Başkent Moskova dahil birçok şehirde güvenlik önlemleri artırıldı, uçuşlar yeniden durduruldu.

Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA), Rusya’nın Ryazan kentindeki petrol rafinerisine saldırı düzenlediği bildirildi. Yerel Telegram kanallarının geçtiği bilgilere göre, tesis bölgesinde en az 5 İHA düşürüldü. Enkaz parçalarının fabrika binasının dışına düştüğü aktarıldı. İHA'ları engellemek için askeri helikopterlerin görevlendirildiği açıklandı.

MOSKOVA UÇUŞLARI YENİDEN DURDURDU

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsia), saldırılar nedeniyle Moskova Domodedovo Havalimanı’ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Kalkış ve iniş kısıtlamaları getirilirken, başkent çevresindeki hava sahasında güvenlik önlemleri artırıldı.

TOPÇU ATIŞIYLA CEVAP VERDİLER

Ryazan saldırısına misilleme olarak, Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kharkiv ve Sumy bölgelerine yönelik hava alarmı ilan edildiğini ve topçu atışlarının yoğunlaştığını bildirdi. 15. Mobil Sınır Müfrezesi “Çelik Sınır” Basın Servisi Başkanı İvan Şevtsov, “Sumy bölgesinin, Rusya'nın bir sonraki müzakereler öncesinde ele geçirmeye çalıştığı öncelikli hedeflerden biri olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle, bombardımanlar artıyor” ifadelerini kullandı.

485 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, 20 Mayıs saat 20:00 ile 22 Mayıs saat 08:00 arasında ülke genelinde toplam 485 Ukrayna İHA’sı etkisiz hale getirildi. Bu sayının 63’ü Moskova bölgesi üzerinde düşürüldü.

TÜRKİYE'DEKİ ZİRVEDEN ESİR TAKASI SONUCU ÇIKTI

Devam eden çatışmalara rağmen, Türkiye’de düzenlenen diplomatik temaslarda somut ilerleme sağlandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "1000’e karşı 1000" formülüne dayalı yeni bir esir değişimi mutabakatı üzerinde uzlaşı sağlandığını açıklamıştı. Ukrayna lideri, bu gelişmenin Türkiye’deki zirvenin neredeyse tek somut sonucu olduğunu belirtti.

PROLİSKA GÖNÜLLÜLERİ 42 BİN KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ

Öte yandan, Ukrayna’daki insani yardım çalışmaları da devam ediyor. Proliska adlı yardım kuruluşu, savaşın başladığı günden bu yana 42 binden fazla sivili tehlikeli bölgelerden tahliye ettiğini açıkladı.