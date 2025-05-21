Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı sokak ortasında öldürüldü! Andriv Portnov'u kim öldürdü?

Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'un Madrid'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü öne sürüldü. Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısını kim öldürdüğü ise merak konusu haline geldi.

Avrupa'nın ortasında kimliği belirsiz silahlı kişi ya da kişiler, eski Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısı Andriy Portnov'u öldürdü. Yerel basın Portnov’un çocuklarını okula götürdüğü sırada saldırıya uğradığı bilgisini paylaştı.

İspanyol gazetesi El Pais, yerel saatle sabah 09:15 civarında Portnov'un beş kurşunla vurulduğunu iddia etti.

ANDRİV PORTNOV'U KİM ÖLDÜRDÜ?

İspanyol makamları, Portnov'un Madrid yakınlarında çocuklarını okula götürürken düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldüğünü bildirdi.

Yetkililer, olayın Pozuelo de Alarcon bölgesinde meydana geldiğini kaydetti. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre, Portnov araca binmek üzere olduğu sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Cinayetle ilgili detaylar henüz açıklanmadığı için Andriv Portnov'u kim öldürdüğü ya da suikast sonucu mu öldüğü hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

ANDRİV PORTNOV'A SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

İspanyol polisi Andriv Portnov'un sırt ve kafasından vurduğunu teyit etti. Saldırdan hemen sonra olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, olayın bir Amerikan okulu yakınında yaşandığını ve saldırganların ormanlık alana doğru kaçtığı konusunda bilgi verdiği iddia edildi.

Madrid Acil Servis Sözcüsü Encarna Fernandez basına yaptığı açıklamada, olay yerinde en az üç el ateş sonucu ölen bir erkek bulunduğunu doğrulayarak, "Şu an için sadece bir kişinin ölümünü teyit edebiliyoruz" ifadelerine yer verdı. Fernandez, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.