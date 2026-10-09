Moskova'da İHA alarmı! 4 havalimanında uçuşlar durduruldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da İHA saldırısı tehdidi nedeniyle 4 havalimanında uçuşlar geçici olarak kısıtlandı. Gün boyunca 370’ten fazla uçuşun ertelendiği, 62 uçuşun ise iptal edildiği öne sürüldü.

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Rusya’nın başkenti Moskova’da, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının (İHA) saldırı tehdidi nedeniyle sivil havacılık faaliyetlerinde aksama yaşandı. Kentteki 4 havalimanında uçuşlar yaklaşık 7 saat boyunca büyük ölçüde durduruldu.

Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), Vnukovo, Sheremetyevo, Domodedovo ve Zhukovsky havalimanlarında uçuşların geçici olarak kısıtlandığını açıkladı. Yerel kaynaklar, havalimanlarındaki durumun saat 07.00 sıralarında normale döndüğünü bildirdi.

370'TEN FAZLA UÇUŞ ERTELENDİ

Aksaklıklar nedeniyle havalimanlarında bekleyen yolcular da olumsuz etkilendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, terminallerde oluşan kalabalıklar dikkat çekti. Kaynaklar, Moskova’da gün boyunca 370’ten fazla uçuşun ertelendiğini, 62 uçuşun ise iptal edildiğini öne sürdü.

Uçuşlardaki aksaklıkların, Ukrayna’ya ait İHA’ların Moskova hava sahasına girdiğinin tespit edilmesinin ardından yaşandığı iddia edildi.

"SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ" İDDİASI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin 15 İHA’nın kullanıldığı bir saldırı girişimini engellediğini belirtti.

Öte yandan Rus kaynaklar, Ukrayna’dan gönderildiği öne sürülen keşif balonlarının Yaroslavl bölgesinde hava savunma sistemleri tarafından vurulduğunu iddia etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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