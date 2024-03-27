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Moskova'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'a çıktı. Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan  "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı gerçekleştirilen saldırıya ilişkin son bilgileri Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko verdi. Muraşko, hayatını kaybedenlerin sayısının 140'a çıktığını belirti.

Tedavi görenlerden birinin bugün hayatını kaybettiğini belirten Muraşko, "Maalesef durumu son derece ağır olanlardan biri hayatını kaybetti. Doktorlar mümkün olan her şeyi yaptı" dedi.

Muraşko, 19’u ağır 80 kişinin tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın başkenti Moskova’da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirmişti. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, salondaki çalışmaların sonlandırıldığını dün açıklamıştı.

Rusya, Moskova'daki terör saldırısının arkasında Batı ve Ukrayna'nın bulunduğunu iddia etmişti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, iddiaların tamamen "saçmalık" olduğunu belirtmişti. Bakan Cameron, "Bu saldırının tek sorumlusunun DEAŞ olduğunu açıkça ortaya koyan ABD'nin açıklamalarını destekliyoruz" demişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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