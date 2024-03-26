Moskova saldırganları neden Türkiye'ye gelip gitti? Merak edilen soru cevap buldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da 137 kişiyi öldüren DEAŞ'lılar tutuklandı. Terör saldırısının faillerinin “Türkiye’den Rusya’ya geçtikleri” şeklindeki sözleri ise yankı uyandırdı. Güvenlik kaynakları, uzun süredir Moskova’da ikamet eden saldırganların ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı.

22 Mart Cuma günü Rusya’nın başkenti Moskova’da tarihin en büyük terör saldırılarından biri meydana geldi. Crocus City Holl-Belediye Kültür Merkezi konser salonuna 4 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı ve binada çıkan yangın sonucu 137 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi kısa sürede Rusya’nın Ukrayna sınırı yakınında yakalandı. Terör örgütü DEAŞ'a bağlı Amaq haber ajansı, Telegram'da yayınladığı kısa bir açıklamayla saldırının sorumluluğunu üstlendi. Tacikistanlı olduğu tespit edilen şahısların yapılan ön sorgulamada “Türkiye’den Rusya’ya geçtikleri” sözleri, Rus basını başta olmak üzere birçok yayın kuruluşunda yer aldı.

İKAMET SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN GELMİŞLER

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu eylemi yapan Tacik şahısların aslında uzun süredir Moskova’da ikamet ettikleri, ikamet sürelerinin bittiği, ikamet sürelerini uzatmak için Türkiye’ye kısa süreliğine giriş-çıkış yaptıkları, Rusya’ya yakın olması sebebi ile Türkiye’yi tercih ettikleri tespit edildi.

FATİH'TE BİR OTELDE KALMIŞLAR

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre şahısların Türkiye’de geçirdikleri süreye ilişkin detaylar şöyle;

"Shamsidin Farıdunı, 20.02.2024'te Rusya Federasyonu üzerinden havayoluyla Türkiye’ye giriş, 02.03.2024'te ise İstanbul Havalimanı'ndan Rusya Federasyonu’na çıkış yapmıştır. 21.02.2024’te İstanbul Fatih’te bulunan bir otele giriş yapmış, 27.02.2024'te otelden ayrılmıştır. Yakalandığında yapılan ön mülakatında 'Vizesi bittiği için Türkiye'ye gidip geldiğini' itiraf etmiştir. Shamsidin Farıdunı'nin sosyal medya hesabından 23.02.2024 günü aynı anda sekiz gönderi yayınladığı, 'Aksaray İstanbul' konumunu işaretlediği, Fatih Camii'nde çekildiği iddia edilen fotoğrafları paylaştığı görülmüştür.

Saıdakram Rajabalızoda, 05.01.2024’te İstanbul'a gelmiş, aynı gün İstanbul Fatih’te bulunan bir otele giriş, 21.01.2024’te de otelden çıkış yapmıştır. 02.03.2024 tarihinde Shamsidin Farıdunı ile aynı uçakta Moskova’ya dönmüştür. Bu iki şahsın Rusya’da radikalleştiği, Türkiye’de geçirdikleri sürenin kısalığı göz önüne alındığında 'radikalleşme' için yeterince uzun olmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca haklarında aranırlık kaydı bulunmamasından dolayı pasaportlarını kullanarak Türkiye ve Rusya arasında seyahat edebilmişlerdir."

"TÜRKİYE ÖRGÜTLERLE MÜCADELESİNE HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

“Türkiye PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine hız kesmeden devam edecektir”

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada, “Tüm bu değerlendirmeler ışığında akıllara DEAŞ'ın hedefindeki ülkeleri nasıl seçtiği gelmektedir. Hangi planlar devreye sokuluyor ki terör örgütünün hedefinde Batı dünyası ve ABD yer almıyor. DEAŞ’lılar Rusya Federasyonu, Türkiye, İran ve Afganistan gibi güzergahları kullanırken, bu bölgelerde eylem yapmayı tercih etmektedir. DEAŞ örgütünün arkasındaki derin güç odakları taşeronluk yaptıkları güçlerin himayesinde hareket etmeye devam etmektedir. Eylemlerini de bu doğrultuda gerçekleştirmektedir. Türkiye PKK, DEAŞ ve El Kaide gibi örgütler arasında ayrım yapmaksızın mücadelesine hız kesmeden devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.