Mossad büyükelçilik saldırısı için İran'ı hedef gösterdi! Dikkat çeken Türkiye ayrıntısı

İsrail istihbarat birimi Mossad, Belçika'da İsrail Büyükelçiliğine yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü. Mossad, Avrupalı Foxtrot ve Rumba çetelerinin Tahran yönetimi için çalışmakla suçladı. Foxtrot ve Rumba çete liderleri Rawa Majid ve İsmail Abdo Türkiye'de yakalanmıştı.

Ortadoğu'da İran ile İsrail arasında bölgesel hakimiyet çabaları nedeniyle çatışmalar giderek büyüyor. İran destekli güçler hem Lübnan hem de Kızıldeniz'de İsrail'i hedef alan saldırılar yaparken, İsrail ise Suriye'de İran başkonsolosluğuna saldırmıştı.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİNİN ARKASINDA İRAN VAR

İsrail istihbarat servisi Mossad'tan iki ülke arasında diplomatik kriz çıkaracak dikkat çeken bir iddia geldi. Mossad, NATO ülkelerindeki İsrail büyükelçiliklerine yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürdü.

İSVEÇLİ ÇETELER TAHRAN İÇİN ÇALIŞIYOR

İlk olarak İsveçli yayın kuruluşu SVT tarafından ortaya atılan iddialara göre İsveç merkezli Foxtrot ve Rumba çete liderleri Rawa Majid ve İsmail Abdo İran için çalışıyor.

İsrail medyasında da geniş yer bulan habere göre Mossad, Foxtrot ve Rumba İran'ın vekilleri olarak hareket ediyor. İddialar, İsveç makamları tarafından da doğrulandı.

"Çilek" lakaplı İsmail Abdo

KÜRT TİLKİSİ VE ORTAĞI TÜRKİYE'DE YAKALANDI

İsveç'in uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'den iadesini istediği ve 'Kürt tilkisi' lakabıyla tanınan Rawa Majid'in eski ortağı İsmail Abdo, geçtiğimiz günlerde Adana'da yakalandı.

"Kürt Tilkisi" lakaplı Rawa Majid

İsveç basınının 'Kürt tilkisi' olarak andığı 36 yaşındaki Iraklı bir Kürt olan Rawa Majid, "Miran Othman" Türkiye'de vatandaşlık aldığı ortaya çıkmıştı. Majid, 15 Nisan 2022'de 12 bin dolar olan bir çantayı parkta bankta unuttuktan sonra yakalanmasıyla gündeme gelmişti.

İsrail istihbaratına göre, Rawa Majid geçen yıl Eylül ayında Türkiye'den İran'a kaçtı. Bunun ardından Türkiye, İsveç ve Türk çifte vatandaşlığına sahip olan Majid'e yönelik İsveç'in iade talebini reddetti.