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MOSSAD Direktörü itiraf etti: Esirler bırakılınca tekrar saldıracağız

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MOSSAD Direktörü itiraf etti: Esirler bırakılınca tekrar saldıracağız
Mossad, Esir Takası, Gazze Şeridi, Haber

Dünya Haberleri

İsrail Güvenlik Kabinesine katılan Mossad Direktörü “Ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşaması sonrası Gazze’ye yeniden saldırmalıyız” dedi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea’nın, Hamas ile varılacak muhtemel esir takası ve ateşkes mutabakatının ilk aşamasından sonra İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırılarına devam etmesini desteklediği bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Barnea, esir takası müzakerelerinde gelinen aşamayı görüşmek için toplanan Güvenlik Kabinesi’ne katıldı. Barnea, toplantıda bakanları esir takası müzakerelerinde gelinen son noktaya ilişkin bilgilendirdi.

Mossad Direktörü, Başbakan Binyamin Netanyahu gibi muhtemel ateşkes ve esir takası mutabakatının birinci aşaması sonrası İsrail ordusunun Gazze’ye yeniden saldırılarını başlatması gerektiğini savundu.

ÜÇ AŞAMALI PLAN

İsrail ile Hamas arasında dolaylı müzakere edilen esir takası mutabakatı teklifi üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada; hemen ateşkes, kadın, yaşlı ve yaralı esirlerin serbest bırakılması, Filistinli esirlerin takas edilmesi, İsrail güçlerinin Gazze’de nüfus bulunan yerlerden çekilmesi, insani yardımın artması, temel hizmetlerin yeniden inşası, Filistinli sivillerin Gazze’nin kuzeyi dahil tüm Gazze Şeridi genelinde evlerine dönmesinin ve uluslararası toplumun gerekli konut katkısı yapmasının sağlanması öngörülüyor.

İlk aşama için müzakereler altı haftadan fazla sürmesi hâlinde ateşkes müzakereleri bitene kadar devam edecek. Tarafların anlaşmasının ardından ikinci aşamada, krizin nihai olarak sonlandırılması için geri kalan esirlerin tümünün serbest bırakılması ve İsrail’in tüm Gazze’den çekilmesi isteniyor.

Üçüncü aşamada, Gazze için birkaç yıla yayılan yeniden inşa planının başlatılması ve ölen esirlerin de cesetlerinin teslim edilmesi tasarlanıyor.

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