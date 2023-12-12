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    • Haberler > Dünya > Muhalefet lideri Lapid'den sert eleştiri: Ortada hükümet yok, Netanyahu güveni kaybetti

    Muhalefet lideri Lapid'den sert eleştiri: Ortada hükümet yok, Netanyahu güveni kaybetti

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    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Muhalefet lideri Lapid&#039;den sert eleştiri: Ortada hükümet yok, Netanyahu güveni kaybetti
    Netanyahu, Israil, Gazze, Filistin

    İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu'nun "halkın çoğunluğunun, güvenlik ve ekonomik sistemin güvenini kaybetmiş, dünyanın güvenini yitirmiş bir başbakan" olduğunu söyledi

    İsrail Parlamentosu televizyon kanalı Knesset Channel, meclis oturumunda Lapid'in Başbakan Netanyahu hakkındaki konuşmasını yayınladı. Lapid, "Dünyanın güvenini yitirmiş bir başbakanımız var." diyerek, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun halkın çoğunluğunun, güvenlik ve ekonomik sisteminin güvenini kaybettiğini vurguladı.

    İsrail'deki muhalefet lideri Lapid, geçen ayın ortalarında Netanyahu'nun başbakanlık görevinden alınarak yerine partisi Likud'dan başka birinin geçmesi çağrısında bulunmuştu. Ülkede son yapılan kamuoyu araştırmalarına göre, ülkedeki insanların sadece yüzde 27'si Netanyahu'nun başbakanlık makamına uygun olduğunu düşünüyor.

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