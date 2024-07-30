Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü

Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hindistan’da muson yağmurlarından dolayı 11 kişi hayatını kaybetti. Ülkede yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise 4 kişi öldü.

Pakistan’ı etkisi altına alan muson yağmurları sel ve yıldırımı da beraberinde getirdi. 

Birçok şehirde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açarken, Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Kohat şehrinde su basan bir evde aynı aileden 11 kişi hayatını kaybetti. Sindh eyaletine bağlı Nagarparkar kenti ile Chachhro’da yıldırım düşmesi sonucu 9, elektrik çarpması sonucu ise Pencap eyaletine bağlı Rawalpindi kentinde 3, Azad Keşmir'de 1 kişi hayatını kaybetti. 

Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü - 1. Resim

EVLER VE DÜKKANLARDA AĞIR HASAR

Chachhro’da ayrıca 50’den fazla hayvan da telef oldu. Sindh, Pencap, Belucistan ve Hayber Pakhtunkhwa’da yağışların yol açtığı sel felaketi evlerde, dükkanlarda ve altyapıda hasara yol açtı.

Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü - 2. Resim

HAZIRLIKLI OLMA ÇAĞRISI

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) farklı bölgelerde 200 milimetrenin üzerinde yağış olabileceğini tahmin ederek Karaçi kentinde sel ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. NDMA ayrıca il afet yönetim yetkililerine ve diğer ilgili kurumlara da oluşabilecek durumlara karşı hazırlıklı olmaları konusunda çağrı yaptı.

Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldü - 3. Resim

Pakistan Meteoroloji Dairesi, Keşmir, Malakand, Hazara ve Gujranwala Division bölgelerinde şiddetli yağış tahmininde bulundu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alan yarışmasında büyük ödül! Kazandığı para dudak uçuklattıErdoğan'dan Paris'teki skandal görüntülere tepki: Macron beni davet etti, torunum 'Dede gitme' dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı - Dünyaİran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin ettiErdoğan'ın 'İsrail'e gireriz' sözü konuşuluyor! "Geçmişte yaptı, onu dikkate almalıyız" - Dünya"Geçmişte yaptı, onu dikkate almalıyız"İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un doğusundan çekildi - Dünyaİsrail'den çekilme kararı! Geride enkaz bıraktılarYara ya da dikiş izleri nerede? Trump bandajı çıkardı, komplo teorilerini ortaya atıldı - DünyaBandajı çıkardı, komplo teorileri başladı!Şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu! 54 kişi hayatını kaybetti - DünyaHepsi toprak altında kaldı! Çok sayıda ölü varGürcistan başbakanı Ukrayna'daki savaşın biteceği tarihi açıkladı - DünyaGürcistan başbakanından şaşırtan 'Ukrayna savaşı' açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...