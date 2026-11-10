ABD'nin Kaliforniya eyaletinde milyonlarca narın işlendiği bir meyve suyu fabrikasında kimyasal sızıntı meydana geldi. İşçiler nefes darlığı ve baş dönmesi şikâyetleri yaşarken 150 kişi tahliye edildi, 11 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tesiste inceleme başlattı.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Del Rey bölgesinde bulunan POM Wonderful nar suyu fabrikasında kimyasal sızıntı yaşandı.

Yerel saatle 16.15 sıralarında meydana gelen olayda, fabrikada çalışan işçiler nefes darlığı ve baş dönmesi yaşamaya başladı.

Sızıntının ardından tesiste tahliye kararı alındı. En az 150 kişi fabrikadan çıkarıldı.

Nar suyu fabrikasında zehirli sızıntı! 150 kişi tahliye edildi, 11 kişi hastanelik oldu

11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri 58 kişiyi sağlık kontrolünden geçirdi. Bunlardan 11'i ileri tetkik ve tedavi amacıyla hastanelere sevk edildi.

Fresno Bölgesi İtfaiyesi, sızıntıya neden olan maddenin bir temizlik solüsyonu olduğunu açıkladı.

Şirketin olayın ardından hazırladığı rapora göre BioSide HS %15 adlı kimyasal madde, transfer hattında oluşan iğne deliği büyüklüğündeki açıklıktan sızdı.

Yaklaşık 3,8 litre kimyasalın ıslak asfalt üzerine döküldüğü tespit edildi.

Yetkililer, sızıntının fabrikanın dışındaki yerleşim alanlarını etkilemediğini açıkladı.

TAHLİYE KARARI KALDIRILDI

Ekiplerin bölgede yaptığı testlerin ardından tahliye kararı kaldırıldı. Fabrika çalışanları aynı gece tesise dönebildi.

POM Wonderful'un Del Rey'deki tesisi, şirketin nar suyu üretiminin merkezini oluşturuyor. Fabrikada milyonlarca nar işlenirken içecek şişeleri de üretiliyor.

MAYIS AYINDA DA 50 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kaliforniya'da mayıs ayında da Garden Grove kentindeki GKN Aerospace tesisinde kimyasal sızıntı yaşanmıştı.

Yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiği olayda, soğutma sisteminin arızalanmasının ardından yanıcı kimyasal içeren dev bir tankın ısınmaya başladığı açıklanmıştı.

Olayın ardından FBI da tesiste inceleme yapmıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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