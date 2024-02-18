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    NASA mühendisine Türkiye'den yardım eli: Gazze'de mahsur kalan ailesini MİT kurtardı

    Düzenleyen: / Kaynak: TRT Haber
    - Güncelleme:
    NASA mühendisine Türkiye&#039;den yardım eli: Gazze&#039;de mahsur kalan ailesini MİT kurtardı
    Filistin, Nasa, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / TRT Haber

    Gazze'de mahsur kalan anne ve babasını kurtarmaya çalışırken "Mars’a roket göndermek Gazze’ye bir şey göndermek ya da oradan çıkarmaktan daha kolay" sözlerini kaydeden NASA'ya çalışan Gazzeli mühendis Loay Elbasyouni'ye Türkiye yardım eli uzattı. ABD ve Almanya'nın kayıtsız kaldığı olayda aile, MİT operasyonu ile kurtarıldı.

    İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 2.5 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

    Mars gezgini Perseverance'ın tasarımcısı ve Ingenuity helikopterini inşa eden ekipte güç elektroniği lideri olan NASA mühendisi Loay Elbasyouni'nin anne ve babası da İsrail saldırıları başlayınca ziyaret için gittikleri Gazze'de mahsur kalanlardan biriydi.

    MİT'İN OPERASYONUYLA KURTARILDILAR

    Loay Elbasyouni, ailesini katliamın ortasından çıkarmak için ABD ve Almanya'dan yardım istedi ancak bir karşılık göremedi. Oysa anne ve babası Alman vatandaşıydı ve Almanya'da yaşıyorlardı.

    "Mars’a roket göndermek Gazze’ye bir şey göndermek ya da oradan çıkarmaktan daha kolay" diyen Elbasyoni, TRT Haber'de yer alan habere göre; daha sonra Türkiye’den destek istedi ve devreye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) girdi. Loay Elbasyoni’nin ailesi MİT’in film gibi operasyonuyla Gazze Şeridi’nden çıkabildi.

    'TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM'

    Loay Albasyouni, anne ve babasını kurtaran Türkiye’ye minnettar olduğunu ifade etti:

    "Annemlerin çıkmasında yardımcı olan herkese minnettarım. Büyükelçilik ve MİT sürekli benimle irtibattaydılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yönetimindeki herkese çok teşekkür ederim."

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: TRT Haber
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