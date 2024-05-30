NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor! Ana gündem başlıklarında terörle mücadele ve Ukrayna da var

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 09:35 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:38 - Güncelleme:

Nato, Hakan Fidan, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Gayriresmi formatta olması beklenen toplantıda Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıklarıyla masaya oturacak. Öte yandan NATO’nun gündeminde yine Ukrayna var.