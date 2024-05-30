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NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor! Ana gündem başlıklarında terörle mücadele ve Ukrayna da var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor! Ana gündem başlıklarında terörle mücadele ve Ukrayna da var
Nato, Hakan Fidan, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya geliyor. Gayriresmi formatta olması beklenen toplantıda Türkiye’yi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Fidan, terörle mücadele ve savunma sanayii ana gündem başlıklarıyla masaya oturacak. Öte yandan NATO’nun gündeminde yine Ukrayna var.

Müttefik dışişleri bakanları 9-11 Temmuz’da ABD’de yapılacak NATO zirvesine hazırlık adına Prag’da bir araya gelerek gündemin ana başlıklarını konuşacak. Gayriresmi çerçevede yapılacak olan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da katılarak Türkiye’nin beklentilerini müttefiklerine aktaracak.

NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor! Ana gündem başlıklarında terörle mücadele ve Ukrayna da var - 1. Resim

TERÖRLER MÜCADELE VE SAVUNMA SANAYİİ

Bakan Fidan’ın, terörle mücadele ve savunma sanayii konularını masaya yatırması bekleniyor. Öte yandan Hakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında, ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

NATO dışişleri bakanları Prag’da toplanıyor! Ana gündem başlıklarında terörle mücadele ve Ukrayna da var - 2. Resim

‘UKRAYNA’YA DESTEK’ KONUSU

İttifak'ın gündemindeki caydırıcılık ve savunma bağlantılı meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak bakanlar, Ukrayna'ya destek konusunu detaylı biçimde görüşecek.

Özellikle hava savunması ve top mermisi tedarikine odaklanılacak toplantıda, Ukrayna’ya verilen desteğin sürdürülebilirliğinin sağlanması için kurumsallaştırılmasının ve İttifak içinde adil yük paylaşımının yolları aranacak.

Hava savunması konusunun, Ukrayna için olduğu kadar, Yunanistan ve Polonya'nın sunduğu "Avrupa'da ortak hava sahası" teklifi bağlamında da ele alınması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Canlı yayın konuğu Mehtap Yılmaz 1978 yılında Rize'de doğdu
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