NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında çarpıcı açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi öncesinde Ukrayna'ya destek mesajı verdi. NATO üyesi 5 ülkenin Ukrayna'ya hava savunma sistemi vereceğini belirten Stoltenberg, ülkenin NATO üyeliği hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı NATO Zirvesi, ABD'nin başkenti Washington'da düzenleniyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlenen "NATO Liderler Zirvesi" öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD, NATO'DAN AYRILACAK MI?

Gazetecilerin ABD'nin NATO'dan ayrılma ihtimali üzerine sorduğu soru dikkat çekti. Stoltenberg, "Güvenliğimizi ne kadar ciddiye aldığımızı gösterdik. Ukrayna savaşı bizim güvenliğimizin birbiriyle bağlantılı olduğunun en büyük göstergesinden biri." şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "ABD'deki seçimlerin sonucundan bağımsız olarak ABD yönetiminin güçlü bir NATO müttefiki olarak kalacağını inancım tam. Çünkü ABD'nin tüm çıkarları NATO'nun güçlü olmasına bağlı. Avrupa'nın güçlü olması ABD'yi de güçlü tutuyor. ABD 30'dan fazla müttefik ve dosta sahip. Ne Rusya ne de Çin böyle bir kaynağı var. ABD, NATO ile daha güçlü daha güvende." dedi.

"UKRAYNA'YA 5 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VERECEĞİZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya hava savunma sistemi vereceklerini söyledi.

Ukrayna'nın desteklenmesine devam edileceğini sözlerine ekleyen Stoltenberg, "Stoltenberg, Ukrayna'nın istediği 7 hava savunma sisteminin hepsinin verilip verilmeyeceği sorusunu cevapladı. Müttefiklerin güçlü bir mesaj vereceğinden emin olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ortak bir açıklama üzerinde anlaşma sağlanacağından eminim. Hava savunması konusunda Zelenskiy daha fazla hava savunması istemişti. Biden ve diğer müttefiklerimizin yaptığı açıklamayı biliyorsunuz. 5 yeni gelişmiş hava savunma sistemini Ukrayna'ya verebileceğimizi söyledik. ABD, İtalya, Romanya, Hollanda ve bir müttefikten daha hava savunma sistemi verebileceğimizi söyledik. Bunun dışında daha taktik hava savunma sistemi verebiliriz. Almanya da Ukrayna'ya hava savunma sistemi Patriot veren ülkelerden biri." ifadelerine yer verdi.

"UKRAYNA HER GEÇEN GÜN NATO ÜYELİĞİNE YAKLAŞIYOR"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üye edilip edilmeyeceği hakkındaki soruyu cevapladı.

Ukrayna'nın NATO üyeliği hakkında net bir tarih vermeye NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Yeni bir müttefiki ittifaka çağırmak için fikir birliğine ihtiyacımız var. Bütün müttefikler, Ukrayna'nın zamanı gelince üye olacağını düşündüğünü söyleyebilirim ama ne zaman olacağını söyleyemem. Ukrayna her geçen gün NATO üyeliğine her geçen gün yaklaşıyor." diyerek sözlerini noktaladı.