Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük ordularından ve savunma sanayisi altyapılarından birine sahip olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, "Türkiye, her açıdan kilit bir müttefik ve diğer 31 müttefik tarafından büyük saygı görüyor" dedi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin NATO içindeki rolü hakkında konuşan Rutte, Ankara'nın askeri kapasitesine ve savunma sanayisindeki gücüne işaret etti.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü seli! "31 ülkeden büyük saygı görüyor"

"TÜRKİYE'YE 31 MÜTTEFİK BÜYÜK SAYGI DUYUYOR"

Rutte, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, açıkça NATO'nun kilit müttefiklerinden biri. Neredeyse en başından beri İttifak'ın parçası. Avrupa'nın en büyük ordularından birine sahip. Avrupa'nın en büyük savunma sanayisi altyapılarından birine sahip. Dolayısıyla Türkiye, her açıdan kilit bir müttefik ve diğer 31 müttefik tarafından büyük saygı görüyor.

UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİNDE TÜRKİYE'YE ROL

Ukrayna'ya sağlanması planlanan güvenlik garantilerine değinen Rutte, Türkiye ve diğer önemli Avrupa ülkelerinin bu süreçte rol üstlenmesinin öngörüldüğünü söyledi.

ABD'nin de güvenlik düzenlemelerine destek sağlayacağını ifade eden Rutte, "Bütün bunlar esas itibarıyla tamamlandı, hazır. Ancak şimdi elbette bir barış anlaşmasına ya da en azından ateşkese ihtiyacımız var. Herkesin başarmak için bu kadar yoğun çalıştığı şey de bu" dedi.

NATO'DAN SAVUNMA HARCAMALARINI ARTIRMA ÇAĞRISI

Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore ile iş birliğine işaret eden Rutte, "Bütün bu ülkeler aynı tehditle karşı karşıya. Rusya'dan kaynaklanan tehditler, aynı zamanda Rusya'nın İran, Çin ve Kuzey Kore gibi ülkelerle birlikte çalışmasından kaynaklanan tehditler" ifadelerini kullandı.

Avrupalı NATO müttefikleri ile Kanada'nın 2025 ve 2026 yıllarında toplam 250 milyar dolar ilave savunma harcaması yaptığını aktaran Rutte, askeri üretimin artırılması gerektiğini belirterek, "Kendimizi korumak için daha fazla silah sistemine, daha fazla teçhizata ihtiyacımız var. Bu alanda çok şey yapılıyor ancak burada da daha fazlasının yapılması gerekiyor" diye konuştu.

UKRAYNA'YA PATRIOT SEVKİYATI SÜRÜYOR

Ukrayna'nın Rusya ile müzakerelerde güçlü bir konumda bulunması gerektiğini belirten Rutte, "Ancak Ukrayna'nın kışı atlatabilmesini ve Rusya ile müzakerelerde mümkün olduğunca güçlü olmasını sağlamak için burada da hep birlikte daha fazlasını yapmamız gerekiyor" dedi.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının devam ettiğini belirten Rutte, Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatına ilişkin soruya, "PURL olarak adlandırılan bu program kapsamındaki tüm teslimatların, yani Ukrayna'ya giden Amerikan teçhizatının sevkiyatının, hava savunması dahil devam ettiğini söyleyebilirim. Olumlu olan bu" karşılığını verdi.

Sevkiyatların Patriot sistemlerini de kapsayıp kapsamadığı sorusuna ise "Patriotlar dahil" dedi.

"ARTIK HER ŞEY RUSYA'YA BAĞLI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova temaslarına ilişkin konuşan Rutte, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın müzakerelerde ortak bir tutum benimsediğini söyledi.

Rutte, "Öncelikle Abu Dabi'den çıkan son derece olumlu haberin, ABD, Avrupa ve Ukrayna'nın büyük ölçüde uyum içinde, aynı pozisyonda olması olduğunu kabul edelim" ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının Rusya'nın tutumuna bağlı olduğunu belirten Rutte, "Umarım bu sonuç elde edilir. Artık her şey Rusların işbirliği yapmaya istekli olup olmadığına bağlı" dedi.

NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü seli! "31 ülkeden büyük saygı görüyor"

AVRUPA'YA HİBRİT SALDIRI UYARISI

Avrupa'daki siber saldırılar ve kundaklama olaylarına da değinen Rutte, "Şu anda Avrupa'nın her yerinde bu hibrit saldırıları görüyorsunuz" dedi.

NATO Genel Sekreteri, tehditlere karşı yalnızca hükümetlerin değil, sanayinin ve toplumun tamamının hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

PORTEKİZ VE İSPANYA TARTIŞMASINA AÇIKLIK GETİRDİ

Rusya tehdidine ilişkin sözlerinin Portekiz'de tepki çekmesi üzerine Rutte, "Portekiz veya İspanya'ya yönelik bir eleştirim yok. Çünkü tam da yapmamız gerekeni yapıyorlar. Savunma harcamalarını ve savunma sanayisi üretimini artırıyorlar" dedi.

Rusya'nın füze kapasitesine ilişkin önceki açıklamalarını da savunan Rutte, "Söylediğim tek şey, Rusya'nın bu en yeni füzelerinin Dublin'e, Amsterdam'a, Madrid'e veya İtalya'ya, Roma'ya ulaşmasının, Tallinn'e ya da Vilnius'a ulaşmasından 5 dakika daha uzun sürdüğü" ifadelerini kullandı.

Portekiz Başbakanı ile görüşerek açıklama yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Açıklamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum" karşılığını verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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