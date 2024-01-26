NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Erdoğan'a 'İsveç' teşekkürü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Stoltenberg, "Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylaması sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Erdoğan'a teşekkür açıklaması geldi.

Stoltenberg, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, İsveç'in katılımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini vurguladı.

İsveç'in üyeliğinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesini "memnuniyetle" karşıladığını belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'a da hızlı imzası için teşekkür ediyorum" dedi.

Stoltenberg, Macaristan Başbakanı Victor Orban ve hükümetinin İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin destek mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktararak, "Macaristan Parlamentosu toplanır toplanmaz Macaristan'ın (İsveç'in üyeliğine) onayını dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN MECLİSİ BEKLENİYOR

Macaristan Parlamentosunun şubat sonunda yeniden toplanacağı bilgisini veren Stoltenberg, İsveç'in üyeliği için bu tarihin beklenmesi gerektiğini söyledi.

Karadağ Başbakanı Spajic de İsveç'in bir an önce NATO üyesi olmasını istediklerini ve bu süreçte Türkiye ve Macaristan'dan gelen "güzel haberleri" memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği için Macaristan meclisinden de onay alması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya üyelik protolokünü onaylamıştı. Karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır."

İSVEÇ'TEN İLK AÇIKLAMA

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç'in NATO üyeliğinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada "İsveç'in NATO'ya katılımına Türkiye'nin verdiği onayı memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece NATO üyeliği yolunda kritik bir eşik aşılmış oldu" ifadelerini kullanmıştı.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström de sosyal medya paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye'nin karar alma süreci tamamlandı. Bundan sonra İsveç'in üye olabilmesi için geriye yalnızca Macaristan'ın onayı kaldı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

PENTAGON: ONAY BELGESİNİ ALMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ

"Türkiye parlamentosunun, son derece yetenekli bir savunma ortağı olarak İsveç'in (NATO'ya) kabul protokolünü onayladığına" değinen Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da bu konuda hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" demişti.

Singh, İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımının, "ittifakı güçlendirmekle kalmayacağını", aynı zamanda "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı, birliktelik mesajı" göndereceğini ifade etmişti.

Sözcü Yardımcısı, Pentagon'un, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F16 savaş uçaklarının verilmesi konusundaki tartışmalara katılıp katılmadığıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakmıştı.

Singh, "Türkiye'nin elbette kilit bir müttefik olduğunu ve F16 sağlanması konusunda bir çözüm üzerinde çalıştığımızı belirtmenizi tercih ederim" demekle yetinmişti.