Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    İsveç'in NATO üyeliği için Erdoğan son sözü söyledi! Protokol, Resmi Gazete'de yayımlandı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol'ün kabulü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İsveç&#039;in NATO üyeliği için Erdoğan son sözü söyledi! Protokol, Resmi Gazete&#039;de yayımlandı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

    MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İsveçNatoErdoğan
    Haberler > Gündem > İsveç'in NATO üyeliği için Erdoğan son sözü söyledi! Protokol, Resmi Gazete'de yayımlandı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Kandilli duyurdu, Akdeniz'de korkutan deprem! - GündemKandilli duyurdu, Akdeniz'de korkutan deprem!Eski İTÜ öğrencisi kampüste canına kıydı! Üniversiteden açıklama geldi - GündemEski İTÜ öğrencisi kampüste canına kıydı! Üniversiteden açıklama geldiMalatya depreminin panik anları kamerada - GündemMalatya depreminin panik anları kameradaNaci Görür'den Malatya depremi sonrası ilk açıklama: Kırılmamış bir fay kesimi... - GündemMalatya depremi Kahramanmaraş depremlerinin devamı mı?Ahmet Ercan'dan Malatya depremi uyarısı: 'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret etti - Gündem'Kırılmayan kolda oldu' deyip artçıları işaret ettiSilivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındı - GündemSilivri Adliyesi önünde ateş açmıştı, gözaltına alındıTicaret Bakanlığı detayları paylaştı: Artık herkes influencer olamayacak - GündemArtık herkes influencer olamayacakAnkara'da 'tavşan' operasyonu: Gece gündüz demeden günlerce seferber oldular - GündemAnkara'da 'tavşan' operasyonuNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasında - GündemNaci Görür, Murat Kurum'un 'İstanbul Vizyonu'nu dinleyenler arasındaBeylikdüzü'ne metro sözü! İşte Murat Kurum'un yeni metro güzergahı vaadi - GündemKurum'dan Beylikdüzü için metro vaadi
    Sonraki Haber Yükleniyor...