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İsveç'in NATO üyeliği için Erdoğan son sözü söyledi! Protokol, Resmi Gazete'de yayımlandı
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Baki Sancak
İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokol'ün kabulü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"MADDE 1- (1) 5 Temmuz 2022 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi