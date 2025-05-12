NATO Genel Sekreteri'nden sürpriz Ankara ziyareti! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 13 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geliyor.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya’da gerçekleşecek olan NATO Dışişleri Bakanları Gayri Resmi Toplantısı'nın hazırlık süreci kapsamında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'ya geliyor.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında Ukrayna’nın yer almayacağı belirtilirken, 14 Mayıs akşamı gerçekleştirilecek dışişleri bakanları yemeğinde Ukrayna başlığının ele alınabileceği ifade edildi. NATO yetkilileri, resmi gündem maddeleriyle ilgili detay vermekten kaçındı.

Rutte'nin Ankara ziyareti, Türkiye’nin NATO içindeki stratejik konumunun bir kez daha ön plana çıktığı bir süreçte gerçekleşiyor. Erdoğan ile yapılacak görüşmede, ittifakın doğu kanadındaki güvenlik önlemleri ve bölgesel iş birliği konularının masaya yatırılması bekleniyor.

KRİTİK ZİRVE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

NATO'nun güvenlik politikalarını masaya yatıracağı kritik zirve, 14-16 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da başlıyor. Uluslararası arenada büyük yankı uyandıran NATO Gayrı Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılacağı resmen duyuruldu.