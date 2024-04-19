NATO’dan Ukrayna’ya hava savunma desteği, "Hayırseverlik değil, güvenliğimize yatırım"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO savunma bakanlarının Ukrayna’ya hava savunma dahil daha fazla askeri destek sağlama konusunda anlaştığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Konseyi savunma bakanları çevrimiçi toplantısının ardından Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "NATO savunma bakanları, Ukrayna'ya hava savunma dahil daha fazla askeri destek sağlama konusunda anlaştı.

NATO, ittifak genelindeki kapasitelerini ayrıntılı bir şekilde gözden geçirdi ve Ukrayna'ya sunulabilecek sistemler bulunuyor. Yakında, Ukrayna'ya sunulacak hava savunma kapasiteleriyle ilgili yeni duyurular bekleyebilirsiniz."

ALMANYA'NIN DESTEĞİNE ÖVGÜ

Stoltenberg, toplantıya uzaktan katılan Zelenskiy'nin savaş alanındaki gelişmeler ve Ukrayna'nın hava savunma sistemi ihtiyacına ilişkin brifing verdiğini belirtti. Ayrıca, Almanya'nın çabalarını özellikle Ukrayna'ya ilave bir Patriot sistemi teslim etme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Stoltenberg, "Patriot'lara ek olarak müttefiklerin sağlayabilecekleri diğer silahlar arasında Samp-T'ler de var. Böyle sistemlere sahip olmayan birçok müttefik ise Ukrayna'ya bunların satın alınabilmesi için finansal destek taahhüdünde bulundu" şeklinde konuştu.

HOLLANDA'DAN 4 MİLYAR EUROLUK DESTEK

Stoltenberg, bugünkü toplantıda NATO savunma bakanlarının başta mühimmat ve dronlar olmak üzere Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını görüştüklerini belirtti. Her NATO müttefikinin ne tedarik edeceğine karar vereceğini ve bazı müttefiklerin toplantı sonrasında somut taahhütlerde bulunduğunu ve sonuçlarının yakında duyurulacağını ifade etti.

Yardımların yola çıktığını vurgulayan Stoltenberg, Danimarka'nın yeni bir taahhütte bulunduğunu, Hollanda'nın da 4 milyar euroluk askeri destek açıkladığını, Çekya'nın ise mühimmat inisiyatifi çerçevesinde yarım milyon top mermisi teminini doğruladığını dile getirdi.

ABD Kongresi'nde Ukrayna için kritik yardım paketinin oylanması sürecindeki ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, tasarının daha fazla geciktirilmeden geçirilmesini beklediğini ifade etti. Ukrayna'nın bu silahları Rusya'nın harp kapasitelerini imha etmek için kullandığını vurgulayan Stoltenberg, "Bu hepimizin güvenliğine katkı sağlıyor. Bu nedenle Ukrayna'ya yardım hayırseverlik değil, kendi güvenliğimize yapılan bir yatırımdır" dedi.

"ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKMAMALI"

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin İran ve İsrail arasındaki çatışmaya yaklaşımına ilişkin soruya ise, Orta Doğu’da patlak verecek yeni bir savaşın hiçbir tarafın yararına olmayacağı cevabını verdi. "Çatışmanın kontrolden çıkmaması hayati önem taşıyor. Bu nedenle bütün taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.