Türk savunma ve teknoloji şirketi HAVELSAN bünyesinde görev yapan 2 uzman, İttifak'ın gelecekteki savunma teknolojilerine yön veren NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzuna seçildi. Türkiye'den ilk kez 9 uzmanın kabul edildiği listede savunma sanayisi şirketlerinden seçilen tek kurum HAVELSAN olurken, Türkiye en çok bilim insanı gönderen ilk 4 ülke arasına girdi.

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NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu, 2026 yılı çalışma gruplarında görev alacak uzmanları belirledi.

TRT Haber'in aktardığına göre, HAVELSAN bünyesinde görev yapan iki uzman, NATO Baş Bilim İnsanı Steen Sondergaard başkanlığında faaliyet gösteren uluslararası bilim ağına dahil edildi.

TÜRKİYE İLK DÖRT ÜLKE ARASINDA

NATO, ilk kez bu yıl Türkiye'den başvuran akademisyen ve savunma uzmanları arasından dokuz ismi uzman havuzuna seçti.

Seçilen isimlerden yedisi üniversitelerden, ikisi ise HAVELSAN'dan oldu. HAVELSAN, uzman havuzuna temsilci göndermeye hak kazanan tek Türk savunma ve teknoloji şirketi olarak öne çıktı.

Türkiye ise NATO Baş Bilim İnsanı Uzman Havuzuna en fazla bilim insanı gönderen dört ülkeden biri oldu.

YAPAY ZEKADAN UZAY TEKNOLOJİLERİNE

NATO üyesi ve ortak ülkelerden binlerce bilim insanı ve mühendisi bir araya getiren uzman havuzu, İttifak'ın gelecekte karşılaşabileceği tehditlere karşı teknolojik üstünlüğünü korumasını amaçlıyor.

Türkiye'yi temsil edecek HAVELSAN uzmanlarının yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler ve uzay teknolojileri gibi alanlarda yürütülecek araştırma ve analizlerde aktif rol üstlenmesi bekleniyor.

Uzmanların görüşleri, NATO'nun teknoloji öngörüsü, strateji geliştirme ve yenilikçi savunma teknolojilerine yönelik çalışmalarına da katkı sağlayacak.

RAPORLAR NATO'NUN ÜST DÜZEY YÖNETİMİNE SUNULACAK

NATO Baş Bilim İnsanı Ofisi koordinasyonunda yürütülecek çalışmalardan elde edilen bulgular, doğrudan NATO Genel Sekreteri ve İttifak'ın üst düzey komutanlarına sunulacak stratejik raporlara temel oluşturacak.

HAVELSAN uzmanlarının çalışmalarıyla Türkiye'nin NATO bünyesindeki bilimsel temsil gücünün artırılması ve İttifak'ın gelecekteki savunma teknolojileri politikalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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