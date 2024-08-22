NATO'yu nükleer silahla tehdit etmişti! Çin'den Lukaşenko'ya "her koşulda destek" mesajı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO birliklerinin Ukrayna'ya girmesi durumunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağını ve nükleer silah kullanacağını söylemişti. Lukaşenko'nun tehdidinin ardından Çin'den Belarus'a kritik bir ziyaret gerçekleştirildi. Çin Başbakanı Li Çiang, Belarus ile "her koşulda stratejik ortak" olduklarını teyit etti.

Rus lider Putin'in en büyük destekçilerinden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko geçtiğimiz günlerde 3. Dünya Savaşı duyurusu yaparak NATO'nun Ukrayna'ya girmesi durumunda nükleer silah kullanacaklarını söylemişti. Lukaşenko'nun tehdidinin ardından Çin Başbakanı Li Çiang Belarus'u ziyaret etti.

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ÇİN'DEN HER KOŞULDA ORTAKLIK MESAJI

Çin Başbakanı Li, mevkidaşı Roman Golovçenko'nun yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Li, iki ülke liderlerinin iradesi doğrultusunda son yıllarda Çin-Belarus ikili ilişkilerinin sürekli gelişerek "her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık" seviyesine ulaştığını hatırlattı.

Li gelecekte iki ülkenin kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırmayı, kalkınma fırsatlarını paylaşmayı ve daha fazla pratik sonuç elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

ÇİN İLE BELARUS BİRÇOK KONUDA ANLAŞMAYA VARDI

Belarus haber ajansı Belta'nın haberinde, Li ile mevkidaşı Golovçenko'nun görüşmelerinin ardından yayımladıkları ortak bildiriye göre tarafların, ticaret ve imalat alanında, özellikle ilaç, enerji endüstrisi ve ara mal ticareti olmak üzere işbirliğinin azami seviyeye çıkarılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, ekonomik, teknik ve kredi yardımı, araştırma-geliştirme, tarım, dijital ticaret, finans, kültür, eğitim ve spor alanlarında işbirliğinin artırılmasında anlaştıkları aktarıldı.

YAPTIRIMLARA ORTAK KINAMA

İki ülke başbakanları, tek taraflı zorlayıcı tedbirlerin devletlerin iç işlerine karışma yöntemi olarak kullanılmasını kınadıklarını vurgularken, uluslararası güvenlik ve küresel kalkınma için Birleşmiş Milletler (BM), Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS içinde çok taraflı işbirliğini sürdürecekleri mesajını verdi.

Belarus Başbakanı Golovçenko, Batı'nın yaptırımlarına karşın iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllar içinde gelişerek 2023'te 55 milyar yuana (7,7 milyar dolar) ulaştığını belirterek, "Dışardan gelen benzersiz baskılara, küresel ekonominin genel istikrarsız durumuna ve dünya piyasalarındaki karmaşık süreçlere rağmen Belarus ve Çin karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ÇİN TEKONOLJİSİ BELARUS'A AKACAK

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko da Çin Başbakanı Li'yi kabulünde, "Çin teknolojilerinin Belarus'a büyük ölçekte akışının" iki ülke hükümetlerinin temel ödevi olması gerektiği mesajını verdi.

Çin'in inovasyon alanında büyük atılımlar yaparak lider ülke haline geldiğini ifade eden Lukaşenko, "Belarus'un kalkınmasını Çin'in teknoloji, inovasyon ve yüksek kalite insan potansiyeline dayalı yeni kalite üretici güçler kavramıyla uyumlu görüyoruz." dedi.

Lukaşenko, Çin ile değeri 3 milyar doları bulacak 15 yeni yatırım projesi üzerinde çalıştıklarını, bunlar arasında Belarus Ulusal Biyoteknoloji Şirketinin derin tahıl işleme projesi ile çeşitli ara madde ve kimyasalları işleyecek fabrikalar kurulması olduğunu kaydetti.