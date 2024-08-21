Çinli BYD'den yeni elektrikli araç! SUV Song Plus fiyatı, özellikleri nedir?

BYD, SUV Song Plus modelinin tasarımını yeniledi. 2025 model SUV Song Plus'un özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Çinli elektrikli otomobil devi BYD, merakla beklenen 2025 Song Plus Elektrikli SUV modelini resmen tanıttı.

BYD 2025 SONG PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Şık tasarımı, güçlü performansı ve etkileyici menziliyle dikkat çeken bu yeni modelin, elektrikli araç pazarında değişiklik sunması bekleniyor. Aerodinamik çizgilere sahip sportif dış tasarımıyla öne çıkan Song Plus, göz alıcı LED farlar ve zarif jantlarla donatıldı.

2025 Song Plus, yeni bir akıllı kokpit tasarımı ve DLink 100 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Ayrıca araçta, şerit takip, Otomatik Fren Desteği ve DiPilot gibi 10 farklı sürüş destek sistemi de bulunuyor.

Song Plus, 71,8 kWh LFP bataryaya ve 201 beygir (150 kWh) güç üreten bir elektrikli motora sahip. Luxury ve Premium paketlerde aracın menzili 520 kilometreye ulaşırken, amiral gemisi pakette bu menzil 605 kilometreye kadar çıkıyor.

BYD SONG PLUS FİYATI NE KADAR?

Baştan aşağı yenilenen 2025 SONG PLUS modeli, 21 bin dolardan satışa sunulması bekleniyor.