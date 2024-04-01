Navalny'nin davalarını haberleştiren gazeteci tutuklandı

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Alexei Navalny'ye verdiği destekle tanınan gazeteci Antonina Favorskaya aşırılıkçılık suçlamasıyla hapse atıldı.

Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin şüpheli ölümünün ardından Navalni'nin yargılandığı davaları yakından takip eden gazeteci Antonina Favorskaya, aşırıcılık suçlamasıyla hapse atıldı.

Tutuklanmasından sonra verdiği ilk mesajda, Favorskaya, "Dünyanın Rusya'da olan bitenleri bilmeye hakkı var. Gazetecilik görevimi yaptığım için tutuklandım" dedi.

NAVALNy'NİN VAKFI İÇİN ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLİYOR

Favorskaya'nın tutuklanma gerekçeleri arasında Rusya'da aşırılıkçı olarak kabul edilen ve yasaklanan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı için belge topladığı iddiası var. Navalny, Putin karşıtı muhalefetini Yolsuzlukla Mücadele Vakfı üzerinden yürütüyordu.