Navalny'ye en yakın isimlerden biriydi: Önce biber gazı sonra çekiçle saldırdılar

Rusya'da, 2011 yılından bu yana tutuklu bulunduğu cezaevinde öldüğü duyurulan Rus muhalif Alexei Navalny'ye yakın isimlerden biri olan Leonid Volkov, evinin önünde çekiçli saldırıya uğradı.

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny'e yakınlığıyla bilinen Leonid Volkov, evinin önünde saldırıya uğradı.

Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, sosyal medya hesabından Volkov'un saldırıya uğramasına ilişkin paylaşım yaptı. Yarmış, Volkov'un dün gece saatlerinde evinin önünde bir kişinin saldırıya uğradığını duyurdu.

ÖNCE BİBER GAZI SONRA ÇEKİÇ

Paylaşıma göre, saldırıda, Volkov'un arabasının camı kırıldı, gözlerine göz yaşartıcı gaz sıkıldı. Saldırganın daha sonra Volkov'a çekiçle vurulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rusya'da tutuklu olan ve geçtiğimiz aralık ayında 20 gün boyunca haber alınamayan muhalif avukat Alexei Navalny'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklanmıştı.

2021'den bu yana cezaevinde tutulan Navalny'ye, "aşırılık yanlısı örgüt kurmak, finanse etmek ve eylemde bulunmak" suçlamasıyla 19 yıl daha hapis cezası verilmişti. Navalny, söz konusu suçlamaları reddediyordu. Navalny, Putin'in en önemli rakiplerinden biri olarak görülüyordu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ DUYURULMUŞTU

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'nin ölümü sonrası yaptığı ilk açıklamada hapishane servisinin Navalny'nin ölümüyle ilgili tüm kontrolleri yaptığını söylemişti. "Navalny'nin ölüm sebebi hakkında bilgi sahibi değiliz" diyen Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de Navalny'nin ölümü hakkında bilgilendirildiğini aktarmıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalny'nin ölümüyle ilgili adli inceleme başlatıldığını açıklamıştı.