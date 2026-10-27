Neil Young'dan Trump'a 10 milyon dolarlık dava
Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" şarkısını seçim mitinginde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a ve mitinglerini düzenleyen komiteye 10 milyon dolarlık dava açtı.
Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seçim mitinginde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a 10 milyon dolarlık dava açtı. Young, Trump'ın yanı sıra mitinglerini düzenleyen "Trump 47" komitesini de dava etti.
Young'ın dava dilekçesine göre şarkı, 12 Ekim'de Ohio eyaletinde düzenlenen Trump mitinginde kullanıldı. Sanatçı, Trump'ın daha önce söz konusu parçayı seçim kampanyalarında bir daha kullanmayacağına dair söz verdiğini ancak bu sözü tutmadığını belirtti.
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"TRUMP'IN SAVUNDUĞU HER ŞEYİN TAM ZITTI"
Dava dilekçesinde "Rockin' in the Free World", Amerikan siyasetindeki boş vaatlerle yoksulların, evsizlerin ve toplum tarafından unutulan kesimlerin yaşadığı zorlukları karşılaştıran bir marş olarak tanımlandı.
Young, şarkının içeriğinin Trump'ın savunduğu politikaların tam tersi olduğunu öne sürdü.
DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI
Neil Young, 2020 yılında da şarkısının Trump'ın seçim kampanyasında kullanılmasına karşı dava açmış, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçmişti.
Sanatçının son başvurusu, şarkının kampanya etkinliğinde yeniden kullanılması üzerine geldi.