Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Neil Young'dan Trump'a 10 milyon dolarlık dava

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Neil Young'dan Trump'a 10 milyon dolarlık dava
Başlık ResmiNeil Young'dan Trump'a 10 milyon dolarlık dava

Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" şarkısını seçim mitinginde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a ve mitinglerini düzenleyen komiteye 10 milyon dolarlık dava açtı.

Kaydet
|

Kanadalı müzisyen Neil Young, "Rockin' in the Free World" adlı şarkısını seçim mitinginde kullanan ABD Başkanı Donald Trump'a 10 milyon dolarlık dava açtı. Young, Trump'ın yanı sıra mitinglerini düzenleyen "Trump 47" komitesini de dava etti.

Young'ın dava dilekçesine göre şarkı, 12 Ekim'de Ohio eyaletinde düzenlenen Trump mitinginde kullanıldı. Sanatçı, Trump'ın daha önce söz konusu parçayı seçim kampanyalarında bir daha kullanmayacağına dair söz verdiğini ancak bu sözü tutmadığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül
DÜNYA

Trump’tan seçim bombası: İhbar edene 1 milyon dolar ödül

"TRUMP'IN SAVUNDUĞU HER ŞEYİN TAM ZITTI"

Dava dilekçesinde "Rockin' in the Free World", Amerikan siyasetindeki boş vaatlerle yoksulların, evsizlerin ve toplum tarafından unutulan kesimlerin yaşadığı zorlukları karşılaştıran bir marş olarak tanımlandı.

Young, şarkının içeriğinin Trump'ın savunduğu politikaların tam tersi olduğunu öne sürdü.

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

Neil Young, 2020 yılında da şarkısının Trump'ın seçim kampanyasında kullanılmasına karşı dava açmış, ancak daha sonra şikayetinden vazgeçmişti.

Sanatçının son başvurusu, şarkının kampanya etkinliğinde yeniden kullanılması üzerine geldi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.