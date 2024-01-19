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    Nelson Mandela’nın 'mirası' satışa çıktı! Güney Afrika devreye girdi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Güney Afrika'nın ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’ya ait kişisel eşyalar kızı tarafından ABD'de açık arttırma ile satışa çıkarılıyor. Güney Afrika hükümeti ise Mandela'nın eşyalarının 'ulusal miras' olduğunu savunarak satışı durdurmaya çalışıyor.

    Nelson Mandela’nın &#039;mirası&#039; satışa çıktı! Güney Afrika devreye girdi
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ilk siyahi devlet başkanı Nelson Mandela’ya ait aralarında işitme cihazı, kimlik kartı, dünya liderlerinden hediyeler ve renkli Madiba gömleklerinin yer aldığı eşyalar, Mandela’nın en büyük kızı Makaziwe Mandela tarafından ABD'de açık arttırmaya çıkarıldı.

    EŞYALARINI KIZI SATACAK

    Güney Afrika Cumhuriyeti hükümeti, ait 70 parça eşyasının açık arttırma ile satışa çıkarılmasını durdurmaya çalışıyor. Ancak, Güney Afrika Cumhuriyeti bu eşyaların ülkeye ait olduğunu savunuyor.

    Ülkenin tarih ve kültürünü korumakla görevli Güney Afrika Miras Kaynakları Ajansı (sahra), satışı engellemek için temyiz başvurusunda bulunulduğunu açıkladı.

    “ÜLKENİN MİRASINI KORUMAK” İÇİN DEVDEYE GİRDİLER

    Spor, Sanat ve Kültür Bakanı Zizi Kodwa, “ülkenin zengin mirasını korumak” adına temyiz davasını desteklediklerini söyledi. Mandela’nın "Güney Afrika'nın mirasının ayrılmaz bir parçası" olduğu gerekçesiyle satışın engellenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Bakan Kodwa, "Bu nedenle eski Başkan Mandela'nın mirasını korumamız ve deneyimlerinin gelecek nesillere aktarılması için ülkede kalmasını sağlamamız önemli” dedi.

    Güney Afrika yasalarına göre, ulusal miras olarak kabul edilen eşyalar ülkenin dışına çıkarılamıyor.

    HÜKÜMET, 2021 YILINDAN BU YANA KARŞI ÇIKIYOR

    Hükümet, satışa çıkarılan bazı eserlerin ulusal eserler olduğunu savunarak ilk kez 2021 yılında açıklanan açık arttırmaya karşı çıkıyor. 2022 yılı için planlanan ilk müzayede 2 yıl süren yargı sürecinin ardından iptal edilmişti. Pretoria’daki Yüksek Mahkeme geçtiğimiz ay, hükümetin söz konusu eşyaların ulusal miras olduğuna yönelik itirazlarını reddederek Makaziwe Mandela’ya satış onay vermişti.

    MÜZAYEDE 3 GÜN SONRA

    22 Ocak’ta başlaması planlanan müzayedeyi hükümetin engelleyip engellemeyeceği bilinmiyor. New York merkezli Guernsey müzayede evinde listelenen eşyalar arasında işitme cihazının 20 bin dolar, bir gömleğin ise 70 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

    1994 yılında Güney Afrika’nın demokratik yollarla seçilen ilk siyahi Devlet Başkanı olan Mandela, 2013 yılında 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Nelson MandelaGüney Afrika
    Haberler > Dünya > Nelson Mandela’nın 'mirası' satışa çıktı! Güney Afrika devreye girdi
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