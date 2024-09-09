Netanyahu açık açık yalan söylüyor! Hamas'tan İsrail'in yeni şartına karşı çağrı

İsrail'in soykırım saldırılarının sürdüğü Gazze'de ateşkes arayışı sürüyor. Netanyahu'nun sunduğu yeni şartlara karşı Hamas'tan "dikkate almayın" çağrısı geldi. Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk "Yalanlarla soykırım sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor" dedi.

İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana süren katliam saldırılarıyla 41 bin Filistinliyi katletti. Kadın çocuk, genç yaşlı demeden bombalar yağdıran İsrail, Gazze'de 6 esirinin ölmesinin ardından karıştı. Hemen hemen her gün on binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetine ateşkes için protestolar yapıyor. Ancak Netanyahu Gazze'de ateşkes sağlanmaması için işi yokuşa sürmeye devam ediyor.

NETANYAHU'DAN ANLAŞMA İÇİN YENİ ŞART!

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, Gazze'de ateşkes ve esirlerin değişimi konusunda yürütülen müzakerelerde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öne sürdüğü yeni koşulların müzakerelerde dikkate alınmasına karşı olduklarını söyledi.

İSRAİL ESİRLERİ GÜN YÜZÜ GÖREMEYECEK

Rişk, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Eğer Netanyahu'ya baskı yapılmazsa ve üzerinde anlaşmaya varılan şeye mecbur edilmezse, İsrail'in esirleri gün yüzü göremeyecek." ifadelerini kullandı.

SOYKIRIM SORUMLULUĞUNDAN KAÇMAYA ÇALIŞIYOR

Netanyahu'nun anlaşma taslağına eklediği maddeler konusunda ise Rişk, "Netanyahu'nun yeni şartlarının müzakere noktası olarak sayılması, bizi en başa götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Rişk, açıklamasında İsrail'in ve ABD'nin Hamas'a karşı yeni koşullar dayatmaya çalıştığına dikkati çekerek, "Yalanlarla ve müzakereleri aksatarak Filistin halkımıza yönelik saldırıların sorumluluğundan kaçmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

NETANYAHU YALANLAR YAYARAK DİKKATİ DAĞITIYOR

Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama da Mısır'dan geldi. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesin olmaması için asılsız iddialarla dikkatleri dağıtmaya çalıştığını söyledi.

Abdulati, "İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sağlanmaması için yalanlar yayarak karşı dikkatleri dağıtıyor. Gazze Şeridi'ndeki sınırda bulunan tünellerin yıkımı ve güvenlik hattı için dev meblağlar harcadık." ifadesini kullandı.