İsrail'de iktidarını kaybetmenin eşiğine gelen Binyamin Netanyahu'nun koltuğunu kurtarmak için devreye soktuğu son hamle de sonuçsuz kaldı. Netanyahu'ya anlaşmaya varması için 24 saat süre tanıyan Gadi Eisenkot, başbakanlığın devri için öne sürülen "hassas bir güvenlik olayı" şartını reddetti. Likud ile müzakereleri sonlandıran Eisenkot, Netanyahu'suz bir hükümet kurmak için harekete geçti.

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İsrail'de Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun seçimlerde parlamento çoğunluğunu kaybetmesinin ardından hükümet kurma çalışmaları hız kazandı.

Siyasi geleceğini güvence altına almak isteyen geçici Başbakan Binyamin Netanyahu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a dönüşümlü başbakanlık teklifinde bulunmuştu.

Netanyahu "başbakanlığı bırakırım" dedi ama şartı krize dönüştü, Eisenkot'tan beklenmedik hamle

ASKERİ KARARGAHTA İKİ SAATLİK GÖRÜŞME

Netanyahu ile Eisenkot arasında Herzliya'daki Dan Accadia Oteli'nde yapılması planlanan görüşme, Tel Aviv'deki Kirya askeri karargahında gerçekleşti.

Güvenlik bilgilendirmesiyle başlayan ve yaklaşık iki saat süren görüşmeye Netanyahu'nun yakın sırdaşı eski Bakan Ron Dermer de katıldı.

Taraflar görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadı.

Netanyahu "başbakanlığı bırakırım" dedi ama şartı krize dönüştü, Eisenkot'tan beklenmedik hamle

NETANYAHU KOLTUĞU BIRAKMAK İÇİN ŞART KOŞTU

Netanyahu, Arap partilerinin yer almayacağı bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını ve dönüşümlü başbakanlık anlaşması kapsamında Eisenkot'un ilk sırada görev yapmasını önerdi.

Ancak Ynet, Netanyahu'nun başbakanlık görevini Eisenkot'a devretmeden önce "yakında ilgileneceği hassas bir güvenlik olayı" şartını masaya koyduğunu yazdı.

Yashar Partisinin söz konusu şartı kesin bir dille reddettiği aktarıldı.

Haaretz'e konuşan bir Likud kaynağı da Netanyahu'nun "güvenlik gerekçelerini" öne sürerek Eisenkot'un göreve başlamasını belirsiz bir süre ertelemeye çalıştığını söyledi.

EISENKOT GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRDI

İsrail gazetesi Haaretz, görüşmelere yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nin Likud ile yeni bir görüşme gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

Eisenkot'un kendi bloğundaki partilerle hükümet kurma çalışmalarını sürdüreceği, Likud'un ise daha sonraki bir aşamada hükümete katılmasına kapıyı açık bıraktığı aktarıldı.

Eisenkot, daha önce Likud'a önemli tavizler içeren gizli bir hükümet önerisi sunduklarını ancak cevap alamadıklarını açıklamıştı. Muhalefet lideri, Netanyahu'nun yeni hükümetin kurulmasını engellemek için zaman kazanmaya çalıştığından şüphelendiğini ifade etmişti.

7 EKİM SORUŞTURMASINDA DA ANLAŞAMADILAR

Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların yalnızca başbakanlık görevinin paylaşılmasıyla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Netanyahu'nun karşı çıktığı 7 Ekim saldırılarına yönelik devlet soruşturma komisyonu kurulması ve yargı reformu yasaları da görüşmelerde uzlaşma sağlanamayan konular arasında yer aldı.

Öte yandan alternatif başbakanlık makamının önceki parlamento döneminde yasayla kaldırılması nedeniyle Netanyahu'nun teklifinin hayata geçirilebilmesi için yeni bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

LAPID'DEN NETANYAHU'YA SERT TEPKİ: SERİ DOLANDIRICI

Netanyahu'nun teklifi muhalefet cephesinde de görüş ayrılıklarına neden oldu.

Eski Başbakan Naftali Bennett birlik hükümeti seçeneğinin değerlendirilmesini desteklerken Avigdor Liberman, Yair Golan ve Yair Lapid teklife karşı çıktı.

Lapid, Netanyahu'nun teklifini "her ortağını kandıran ve her anlaşmayı bozan seri bir dolandırıcının bir başka şeffaf aldatmacası" olarak nitelendirdi.

NETANYAHU'SUZ HÜKÜMET İÇİN 61 SANDALYE HESABI

İsrail'de yeni hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli parlamentoda 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğunun 48 sandalyesi bulunurken, Birleşik Arap Listesi'nin (Ra'am) 8, ultra-Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudiliği partisinin ise 7 sandalyesi bulunuyor.

Ynet'e göre Netanyahu, Birleşik Tevrat Yahudiliği partisindeki görüş ayrılıklarından yararlanarak milletvekillerinin tamamının Eisenkot'a destek vermesini engellemeye çalışıyor.

GÖZLER BU HAFTAYA ÇEVRİLDİ

İsrail basını, Eisenkot'un bu hafta Cumhurbaşkanı'na hükümeti kurma görevini tamamladığını bildirebileceğini yazdı.

Eisenkot'un söz konusu bildirimi yapması halinde koalisyon anlaşmalarını sunmak için bir haftalık süresi olacak.

Muhalefet bloğunda bazı isimlerin, hükümet kurma sürecinin hızlandırılması için Eisenkot'a baskı yaptığı aktarılıyor.

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