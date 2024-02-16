Netanyahu dünyaya meydan okudu: Filistinlilerle kalıcı çözüm taleplerini reddediyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de katliama devam ederken diğer yandan da açıklamalarıyla dünyaya meydan okuyor. Netanyahu son açıklamasında, "Filistinlilerle kalıcı bir çözüme ilişkin uluslararası talepleri açıkça reddediyoruz" dedi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusu, çocuk yaşlı demeden insanları öldürmeye devam ediyor.

"KALICI ÇÖZÜME İLİŞKİN TALEPLERİ REDDEDİYORUZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir Filistin devletinin İsrail'e dayatılmasına karşı olan tutumumu Güvenlik Kabinesi'nde net olarak ortaya koydum." ifadelerini kullandı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kabine toplantısında İsrail'e bir Filistin devletinin dayatılması yönündeki son konuşmalara ilişkin tavrımı netleştirdim. Benim konumum şu iki cümlede özetleniyor:

- İsrail, Filistinlilerle kalıcı bir çözüme ilişkin uluslararası emirleri açıkça reddediyor. Böyle bir düzenlemeye, önkoşul olmaksızın, yalnızca taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabilecektir.

- İsrail, Filistin devletinin tek taraflı tanınmasına karşı çıkmaya devam edecektir. 7 Ekim katliamının ardından böyle bir tanınma, teröre büyük bir ödül verecek ve gelecekte herhangi bir barış anlaşmasını önleyecektir."

ABD VE ARAP ÜLKELERİNİN FİLİSTİN PLANI İDDİASI

The Washington Post gazetesi, ABD ve bazı Arap ülkelerinin Filistin devletinin kurulmasına ilişkin zaman çizelgesini içeren bir plan üzerinde çalıştığını yazmıştı. ABD ve bazı Arap ülkelerinin, İsrail ile Filistin arasında uzun vadeli barış konusunda detaylı ve kapsamlı bir planı tamamlamak için acele ettiği belirtilmişti. Gazetenin ABD'li ve Arap yetkililere dayandırdığı haberinde, zaman çizelgesini içeren planın gelecek birkaç hafta içinde duyurulabileceği kaydedilmişti.

GAZZE İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 663 Filistinli öldürüldü, 68 bin 395 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 235’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 572 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.