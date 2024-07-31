Netanyahu Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren savaşı kendisinin bitirmediğini itiraf etti! Dikkat çeken Haniye detayı

Netanyahu, Hizbullah komutanı Fuad Şükr ve Hamas lideri Haniye'ye düzenlenen saldırıların ardından açıklamalarda bulundu. Ateşkes girişimlerine rağmen savaşı kendisinin bitirmediğini itiraf eden Netanyahu, konuşmasında Haniye'nin öldürülmesine değinmedi.

İsrail'in Beyrut'a yaptığı saldırının ardından bu sabah da İran'ın başkenti Tahran'da Haniye öldürüldü. Dünyayı şoka uğratan suikast sonrasında gözlerin çevrildiği Netanyahu açıklamalarda bulundu.

"SAVAŞIN BİTMESİNİ İSTEYENLERE BOYUN EĞMEDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Geçtiğimiz haftalarda Hamas'a, Hizbullah'a ve Husilere doğrudan darbeler vurduk." ifadeleriyle konuşmasına başladı.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren Netanyahu, Filistin ve Lübnan'daki savaş hakkında da açıklamalarda bulundu. Katliamı kasıtlı olarak bitirmediğini itiraf eden Netanyahu, "Savaşın sona ermesini isteyen seslere boyun eğmedim ve eğmeyeceğim. Savaşın sona ermesi taleplerine cevap vermiş olsaydık, iktidarı ele geçirmezdik." dedi.

HANİYE SUİKASTI HAKKINDA KONUŞMADI

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından okların çevrildiği Netanyahu, açıklamalarında bu olaya değinmedi.

"İsrail'e dokunan herkesin kanı dökülecek." diyen Netanyahu, "Kaçırılan askerlerin geri verilmesi, Hamas'ın askeri ve hükümet kapasitesinin yok edilmesi ve kuzeydeki yerleşim yerlerindeki sakinlerin geri dönmesinin sağlanması gibi savaşın hedeflerine ulaşmaya yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Netanyahu'nun konuşması, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin öldürülmesine değinmeden sona erdi.