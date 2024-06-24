Netanyahu yeni katliam planını canlı yayında açıkladı! "Bunun için hazırlık yapıyoruz"

7 Ekim'den beri Gazze şeridini abluka altına alan İsrail'de Başbakan Netanyahu canlı yayında soruları cevapladı. Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Netanyahu, "Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz" diye konuştu. Netanyahu, "Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim" ifadelerini kullandı.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 37 bin 598'e yükseldi. Gazze'deki katliam 262. gününe girerken, soykırımcı İsrail'in Başbakanı Netanyahu canlı yayında soruları cevapladı.

"BUNUN İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 Televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan sınırındaki durum ve Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ülkenin kuzeyindeki durumu bu şekilde bırakmaya hazır değilim. Bunun için hazırlık yapıyoruz." diyen Netanyahu, bununla ilgili planlarının ayrıntılarını basına açıklayamayacağını ifade etti.

Gazze'deki savaşla ilgili de konuşan Netanyahu, "Gazze'de yoğun çatışma aşaması sona ermek üzere ve Hamas'ı yok etmeden savaşı durdurmaya hazır değilim. İsrail, Gazze'deki Filistinlilerle işbirliği içinde sivil bir yönetim kurmak istiyor." dedi.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Lübnan ile İsrail arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.