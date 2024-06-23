Katliam bombaları Netanyahu'ya yetmedi! ABD'nin mühimmatının büyük bir kısmı İsrail'e ulaşmamış!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etti.

İsrail, Refah'ı ABD mühimmatı ile bombaladı! Blinken kaçsa da ABD basını ortaya koydu

İsrail, Refah'ı ABD mühimmatı ile bombaladı! Blinken kaçsa da ABD basını ortaya koydu

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'deki katliama "ABD" imzası... Nikki Haley bombayı "Bitirin onları" diye imzaladı

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği ABD sunuyor. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in mayıs ayında Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail mühimmatlarını "Bitirin onları" diyerek imzalaması hâlâ akıllardayken Netanyahu'dan ABD'nin sağladığı mühimmatlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD MÜHİMMATLARI İÇİN "DRAMATİK DÜŞÜŞ" DEĞERLENDİRMESİ

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” savundu.

Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı).” ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bitirin onları. Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima notunu düşmüştü