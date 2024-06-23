Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Katliam bombaları Netanyahu'ya yetmedi! ABD'nin mühimmatının büyük bir kısmı İsrail'e ulaşmamış!

Katliam bombaları Netanyahu'ya yetmedi! ABD'nin mühimmatının büyük bir kısmı İsrail'e ulaşmamış!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etti.

Gazze'de soykırım yapan İsrail'e en büyük desteği ABD sunuyor. ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in mayıs ayında Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail mühimmatlarını "Bitirin onları" diyerek imzalaması hâlâ akıllardayken Netanyahu'dan ABD'nin sağladığı mühimmatlarla ilgili yeni bir açıklama geldi.

ABD MÜHİMMATLARI İÇİN "DRAMATİK DÜŞÜŞ" DEĞERLENDİRMESİ

Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” savundu.

Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı).” ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.

Katliam bombaları Netanyahu'ya yetmedi! ABD'nin mühimmatının büyük bir kısmı İsrail'e ulaşmamış! - 1. Resim

ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Bitirin onları. Amerika (kalp simgesi) İsrail, daima notunu düşmüştü

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Siber saldırı sonrasında BtcTurk'ten yeni açıklama geldi!FİLE Market bazı şubelerde 'nakit' ödeme seçeneğini kaldırıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gazze'de 3. aşamaya mı geçiliyor? İsrail Savunma Bakanı Gallant: ABD ile yakın iş birliği yapacağız - DünyaKatliamın 3. aşaması masada!Sünni din adamı İsmailzehi, İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mezhepçiliğe tepki gösterdi - DünyaSeçim öncesi dikkat çeken tepki!İsrail zulmü BM verilerinde: Filistinlilerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdular - DünyaFilistinlilerin sığındığı okulların yüzde 69'unu vurdularGazze'de son durum... Yürek yakan kare... 9 yaşındaki Hanan Alaa Akl yaşam mücadelesi veriyor! - DünyaYürek yakan kare... Ondan ne istediniz!Hizbullah İsrail'in kışlasını vurdu! Ölü ve yaralılar var - DünyaHizbullah İsrail'in kışlasını vurduArkadaşlık sitesinde tanıştı, dolandırıldı, intihar etti! İşte 82 yaşındaki adamın son sözleri... - DünyaArkadaşlık sitesinde tanıştı, dolandırıldı, intihar etti
Sonraki Haber Yükleniyor...