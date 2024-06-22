Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Tel Aviv sokakları alev alev! On binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı: "Hükümeti devirmeden rahat yok"

Tel Aviv sokakları alev alev! On binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı: "Hükümeti devirmeden rahat yok"

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Dünya Haberleri

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterilerine devam ediyor. Sokakları ateşe veren göstericiler Netanyahu'nun evini kuşattı. Göstericiler, "Hükümeti devirmeden ülke normalleşemeyecek" sloganları attı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail'e karşı tüm dünyada protesto gösterileri hızla sürüyor. Üniversite öğrencilerinin batılı ülkelerde gösterileri sürerken Tel Aviv'de de sokaklar karıştı. On binlerce İsrailli,  Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle sokakları ateşe verdi.

TEL AVİV YANIYOR

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa, Kayserya ve Beer Şeva'da (Birussebi) pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv sokakları alev alev! Binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı:

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esir aileleri, tüm İsraillileri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı. Göstericiler meydanlarda ateş yaktı.

NETANYAHU'NUN EVİNİ KUŞATTILAR

Netanyahu'nun evinin önünde de toplanan göstericiler, hükümet devrilmeden ülkede rahat olmayacağını söyledi. Göstericiler,  "Esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek." ifadelerini kullandı.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Tel Aviv sokakları alev alev! Binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı:

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, konuşmasında, Başbakan Netanyahu’yu suçladı.

Elgarat, Netanyahu ve hükümetine hitaben, “Siyasi hayatta kalmanız için sevdiklerimizin hayatlarını feda etmeyi seçiyorsunuz.” dedi.

Tel Aviv sokakları alev alev! On binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı:

Seçim çağrısı yapan İsraillilere atlı İsrail güçleri, müdahale etti. Hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Tel Aviv sokakları alev alev! On binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı:
 
Düzenleyen:  - Dünya
Türkiye Avrupa Şampiyonası grubundan nasıl çıkar?Husiler, ABD'nin "ülkeye çektik" dediği uçak gemisini vurduklarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nijerya'da kolera nedeniyle ölenlerin sayısı 35'e çıktı - DünyaKolera 35 can aldı! Dünyanın gözü Afrika'daHusiler, ABD'nin "ülkeye çektik" dediği uçak gemisini vurduklarını açıkladı - DünyaDünyayı sarsan açıklama: ABD gemisini vurdukABD'nin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki korucuyu uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower geri döndü - DünyaABD'nin Kızıldeniz'deki uçak gemisi geri döndüReisi'nin yerine Türk aday! İran'ın reformcu ismi Pezeshkian her fırsatta Türk mirasını vurguluyor - DünyaPezeshkian her fırsatta Türk mirasını vurguluyorAlman polisinden Filistin'e destek yürüyüşü yapan göstericilere gözaltı - Dünyaİsrail'e tepki gösterisi çılgına çevirdiRusya, Ukrayna'nın Harkiv kentini güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar var - DünyaRusya güdümlü bombayla vurdu! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...