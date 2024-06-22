Tel Aviv sokakları alev alev! On binlerce kişi Netanyahu'nun evini kuşattı: "Hükümeti devirmeden rahat yok"

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Netanyahu ve hükümetine karşı protesto gösterilerine devam ediyor. Sokakları ateşe veren göstericiler Netanyahu'nun evini kuşattı. Göstericiler, "Hükümeti devirmeden ülke normalleşemeyecek" sloganları attı.

Gazze'de 7 aydır katliam yapan İsrail'e karşı tüm dünyada protesto gösterileri hızla sürüyor. Üniversite öğrencilerinin batılı ülkelerde gösterileri sürerken Tel Aviv'de de sokaklar karıştı. On binlerce İsrailli, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi Netanyahu hükümetinin istifa etmesi ve erken seçim talebiyle sokakları ateşe verdi.

TEL AVİV YANIYOR

On binlerce İsrailli, başkent Tel Aviv başta olmak üzere, Batı Kudüs, Hayfa, Kayserya ve Beer Şeva'da (Birussebi) pek çok noktada sokaklara çıktı.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan esir aileleri, tüm İsraillileri her hafta ülkenin çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilere katılmaya çağırdı. Göstericiler meydanlarda ateş yaktı.

NETANYAHU'NUN EVİNİ KUŞATTILAR

Netanyahu'nun evinin önünde de toplanan göstericiler, hükümet devrilmeden ülkede rahat olmayacağını söyledi. Göstericiler, "Esir takası anlaşması olmayacak ve Netanyahu hükümetini devirmeden ülke normalleşemeyecek." ifadelerini kullandı.

Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat’ın kardeşi Danny Elgarat, konuşmasında, Başbakan Netanyahu’yu suçladı.

Elgarat, Netanyahu ve hükümetine hitaben, “Siyasi hayatta kalmanız için sevdiklerimizin hayatlarını feda etmeyi seçiyorsunuz.” dedi.

Seçim çağrısı yapan İsraillilere atlı İsrail güçleri, müdahale etti. Hükümet karşıtı slogan atan çok sayıda kişi gözaltına alındı.